Liderii UE, ”speriați” de modificările din Justiția României. Grapini i-a jignit pe bandă

''Independenţa şi imparţialitatea justiţiei din România sunt în pericol, iar autorităţile trebuie să revină urgent pe drumul reformelor''.

Este un nou apel făcut de comisarul european pentru Justiţie, Vera Jourova, către autorităţile de la Bucureşti chiar în Parlamentul European, după ce în ultimele luni ţara noastră a fost criticată dur de liderii blocului comunitar. De data aceasta, niciun oficial al Guvernului român nu a fost în sală, însă europarlamentarul Maria Grapini i-a acuzat pe liderii Uniunii că sunt laşi şi invidioşi pe succesul României.

Comisarul european pentru Justiţie a cerut ca autorităţile de la Bucureşti să poarte negocieri şi să ţină cont de recomandări în domeniul judiciar. În caz contrar, Executivul de la Bruxelles e pregătit să ia măsuri.

Vera Jourova: ”Am spus în mod repetat că România trebuie să revină urgent pe calea reformelor. În România am putea ajunge în situația de modificare ireversibilă a Justiției, încălcarea sistematică a statului de drept. Am fost de-a dreptul speriată când am văzut modificările care s-au făcut.”

Oficialul european s-a referit la controversatele ordonanţe de urgenţă şi la deciziile Curţii Constituţionale privind completurile de judecători şi secţia de anchetare a magistraţilor.

Vera Jourova: ”Posibilele modificări ale Codurilor penale trebuie să fie pregătite cu atenție, e nevoie de consultarea magistraților. Orice acțiuni trebuie să fie în concordanță cu dreptul european.”

Declaraţiile au fost făcute luni seară, la o dezbatere ţinută în plenul Parlamentului European, în care a fost analizată situaţia statului de drept în România. Discuţiile s-au purtat însă fără ca vreun oficial al Guvernului român să fie prezent, deşi ţara noastră deţine, de la începutul anului, cel mai important rol al său în cadrul blocului comunitar: şefia Consiliului Uniunii Europene.

Ingeborg Grassle, europarlamentar PPE: ”E amenințată independența justiției. Vedem un președinte de partid care a fost condamnat în primă instanță. Am văzut ce s-a întâmplat cu doamna Kovesi, e supusă unor presiuni foarte mari.”

Europarlamentarul PSD Maria Grapini i-a atacat direct pe liderii europeni.

Maria Grapini: ”Este un eşec această dezbatere. Liderii cei mai critici la adresa României lipsesc de aici, sunt laşi. Doamna comisar, nu aţi dat măcar un exemplu de încălcare a statului de drept, unul singur. Guvernul român, pe Preşedinţia Consiliului UE, are succes. Vă pare rău că are succes? România nu este Kovesi, nu este o persoană.''

Acum cinci luni, aleşii europeni au adoptat o rezoluţie în cazul României, prin care îndemânau Guvernul şi Parlamentul de la Bucureşti să ţină cont de toate recomandările Comisiei Europene şi ale Comisiei de la Veneţia în domeniul judiciar.