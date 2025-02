Lasconi, despre audierea lui Georgescu: Cred că procurorii îşi fac treaba. Am în continuare încredere în justiţie

Ea a arătat că, dacă Georgescu a încălcat legea şi există dovezi foarte clare în acest sens, atunci acesta trebuie să răspundă în faţa legii, adăugând, însă, şi că "democraţia înseamnă ca oamenii să fie lăsaţi să candideze şi poporul să decidă".

"Greşeala autorităţilor ar fi doar dacă l-au dus la audieri şi l-au reţinut fără să aibă probe, dar nu cred că procurorii nu au probe. Eu nu vă răspund în calitate de procuror, pentru că nu sunt procuror. Sunt preşedintele USR şi, de asemenea, am intrat în turul doi la alegerile prezidenţiale de anul trecut, aşa cum a făcut şi domnul Georgescu. Ce pot să vă spun, însă, despre mine este că eu am respectat la virgulă legea, cheltuielile au fost transparente şi toată lumea ştie cât am cheltuit în campania electorală şi toată lumea ştie că domnul Georgescu nu a avut o campanie corectă, pentru că a anunţat că a cheltuit zero lei în campania electorală. Nu suntem copii. Ştim cu toţii că nu se poate aşa ceva, să faci o campanie electorală cu zero lei. Eu cred că procurii îşi fac treaba. Eu am în continuare încredere în justiţia din România", a afirmat Lasconi, la Parlament, întrebată dacă demersul autorităţilor în cazul lui Călin Georgescu ar fi o greşeală sau va clarifica situaţia privind anularea alegerilor.

Întrebată în legătură cu acuzaţiile care i-ar fi aduse lui Călin Georgescu şi dacă ar trebui să i se interzică de CCR candidatura la Preşedinţie, Lasconi a spus: "Nu sunt judecător şi nu pot să-mi dau cu părerea din punct de vedere al unui judecător".

"Pot să vă spun, în calitate de candidat la prezidenţiale, având în vedere faptul că Curtea Constituţională a decis să o scoată din cursa pentru prezidenţiale pe Diana Şoşoacă, de care mă delimitez total, dar am fost singurul politician care a atras atenţia că acesta a fost abuz, a fost primul abuz al Curţii Constituţionale, dacă acest lucru nu se va întâmpla cu domnul Georgescu, asta înseamnă că nu sunt consecvenţi. Pe de altă parte, şi-au săpat singuri groapa, cum se spune la noi la români, pentru că, dacă îl vor invalida, vor da foc la un butoi cu pulbere, pentru că vedeţi că doar ce a fost dus la audieri şi deja s-au strâns oameni acolo să protesteze", a mai spus ea.

Lidera USR a adăugat că se aşteaptă la "înţelepciunea românilor" şi la calm.

"Mă aştept ca în aceste momente să fim calmi şi raţionali, mai ales că vedem ce se întâmplă în toată lumea, adică eu am încredere în inteligenţa românilor şi am încredere că vom fi raţionali", a subliniat Lasconi.

Ea a mai precizat că ar trebui ca instituţiile statului să-şi facă treaba: procurori, judecătorii Curţii Constituţionale.

"Dacă Georgescu a încălcat legea şi există dovezi foarte clare în acest sens, atunci trebuie să răspundă în faţa legii, pentru că nimeni nu este mai presus de lege. Dacă e să mă întrebaţi omeneşte: eu cred că democraţia înseamnă ca oamenii să fie lăsaţi să candideze şi poporul să decidă", a mai spus Lasconi.

Călin Georgescu a fost ridicat miercuri de poliţişti, fiind dus cu mandat la Parchetul General pentru a fi audiat de procurori.

Miercuri dimineaţa, procurorii de la Parchetul General au efectuat 47 de percheziţii pe raza judeţelor Sibiu, Mureş, Timiş, Ilfov şi Cluj, într-un dosar legat de finanţarea campaniei electorale, constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist ori xenofob, precum şi promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid.

Printre cei vizaţi de anchetă este şi un apropiat al lui Georgescu, Horaţiu Potra, lider al unei grupări de mercenari care a acţionat în Africa.

De ce a ajuns Călin Georgescu la Parchetul General

Potrivit unor surse din Ministerul Public, fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a ajuns la Parchetul General pentru a fi audiat în investigația de proporții care a fost declanșată miercuri dimineață în mai multe locuri din țaară, în special în Sibiu, la Mediaș, la Sighișoara, la Luduș, dar și în Timiș și Ilfov.

Prima țintă a procurorilor Parchetului General este Horațiu Potra, fostul membru al Legiunii Străine, cel despre care, spun procurorii care investighează acest dosar, ar avea legături strânse cu Federația Rusă.

Când vorbesc despre aceste legături, procurorii Parchetului General invocă și câteva dovezi. Pe de o parte, e vorba despre un bilet de avion pe care l-ar fi avut Horațiu Potra a zburat din Dubai la Moscova, pe de altă parte, o rezervare la un hotel făcută tot în capitala Federației Ruse.

Nu în ultimul rând, se invocă diferite fotografii pe care fostul membru al Legiunii Străine și le-a făcut în piața centrală din Moscova, dar și în Ambasada Rusiei la București. Asta, pe de o parte, este una dintre ca unul dintre capetele de investigație în acest dosar de proporții, iar o altă țintă a acestei cercetări de amploare, la care participă sute de polițiști și procurori, este un alt personaj, și el fost membru al Legiunii Străine, nimeni altul decât Marin Burcea.

Este cunoscut mai ales în spațiul public de câteva luni bune, pentru că este un apropiat al lui Călin Georgescu. Este considerat, de altfel, a fi unul dintre aghiotanții acestuia și unul dintre cei care asigură protecția fostului candidat la prezidențiale.

Și din punctul acesta de vedere, bănuiesc că procurorii Parchetului General și fac investigații, și el ar avea legături cu Federația Rusă prin intermediul unei apropiate, unei partenere, despre care există bănuiala că i-ar fi nu doar parteneră de afaceri, ci și parteneră de viață. La rândul ei, această femeie, care este vizată inclusiv de aceste percheziții demarate de dimineață, ar avea legături - și spun procurorii că au dovezi în acest sens - inclusiv cu cecenii lui Kadârov, fiind invocate numeroase fotografii în care femeia este înfățișată alături de luptătorii ceceni.

Nu în ultimul rând, aceste percheziții vizează alți apropiați ai lui Horațiu Potra, care sunt suspectați de implicare în activități infracționale. De altfel, într-un comunicat dat publicității miercuri dimineață, procurorii Parchetului General spuneau că în acest dosar se fac cercetări pentru mai multe infracțiuni.

În primul rând despre acțiuni împotriva ordinii constituționale. Apoi, vorbesc ei, despre nerespectarea regimului armelor și munițiilor, operațiuni ilegale cu materiale pirotehnice periculoase. Nu în ultimul rând, constituirea și inițierea unor organizații de tip fascist, xenofob și rasist, dar și antisemit.

Și de asemenea, se mai face vorbire în acest comunicat al Parchetului General al Ministerului Public, și despre alte două infracțiuni extrem de grave: pe de o parte, instigare publică și răspândire de informații false, dar mai ales de fals în declarații privind finanțarea campaniei electorale.

