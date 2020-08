La furat fără pantaloni. Ce a putut să spună un hoț în fața judecătorilor

Un bărbat din Constanța judecat pentru furt a declarat în fața judecătorilor că a participat la spargerea unei locuințe în fundul gol după ce pantalonii i s-au agățat într-un gard iar el nu purta nici lenjerie intimă.

Individul a recunoscut doar unul din cel puțin zece furturi în care ar fi fost implicat, alături de un tânăr, condamnat deja la doi ani de închisoare pentru furt calificat, scrie Replica de Constanța.

Cei doi acționau din impuls: se plimbau pe stradă și unul dintre ei spunea ”hai să spargem magazinul ăsta”, după care treceau la fapte.

Ar fi comis cel puțin zece spargeri, spun procurorii constănțeni, la magazine, frizerii, măcelării și locuințe, de unde furau tot ce găseau, de la parfumuri la pantofi și de la butelii la prelungitoare.

Au răscolit toată casa și au plecat cu o butelie

O astfel de spargere a fost una mai specială pentru inculpatul G.A.F., care a rămas în fundul gol după ce a sărit gardul unei case, dar a continuat să ducă infracțiunea până la capăt.

„În luna mai 2019, nu îmi amintesc data, în jurul orelor 22:00-23:00, mă aflam în fața curții locuinței mele cu numitul M.S.C. și am observat că din curtea situată pe partea opusă, iese vecina mea, care are în jur de 70 ani, care se deplasează în direcția școlii. După ce vecina mea s-a îndepărtat de locuința sa, eu împreună cu M.S.C. am escaladat gardul împrejmuitor al locuinței, și am pătruns în curtea locuinței. În momentul în care am sărit gardul curții, mi-am agățat pantalonii, care s-au rupt, iar eu am rămas în fundul gol deoarece nu aveam lenjerie intimă pe mine. În această postură, împreună cu M.S.C. am pătruns în locuința vecinei mele, după ce acesta a lovit ușa de acces cu piciorul, ușa fiind din lemn. Împreună cu M.S.C. am scotocit fiecare cameră și am făcut deranj în locuință, dar nu am găsit bani sau alte bunuri de valoare. Într-una din camere se aflau 3 butelii de aragaz din care noi am luat o butelie și am dat-o peste gard”, a declarat bărbatul la audieri, în fața judecătorilor.