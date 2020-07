Tot mai multe biciclete sunt furate de hoți. Cele mai multe furturi, în București și în Cluj-Napoca

De groază că vor fi nevoiți să circule în această perioadă nesigură cu mijloacele de transport în comun, foarte mulți români și-au cumpărat biciclete.

Atât au așteptat hoții. Cele mai multe furturi s-au înregistrat deja în București, Cluj-Napoca, Timișoara și Brașov. Mulți păgubiți nu fac însă plângere la poliție, așa că nu au cum să-și recupereze paguba.

Într-un caz surprins de o cameră de supraveghere instalată într-un bloc din Cluj-Napoca, hoțul acționează relaxat în miezul zilei. Observă că este filmat și își maschează discret gestul. Iese apoi pe ușă de parcă bicicleta era a lui. Totul, în doar două minute.

La fel a pățit și Ana, care este asistentă. Și-a cumpărat recent o bicicletă de 1.400 de lei ca să nu mai meargă la serviciu cu autobuzul. Într-o dimineață, n-a mai găsit-o.

Ana Cilean: „Când am ajuns la subsol, am constatat că bicicleta nu mai era. Nu mai era nici antifurtul. Nu am putut să sun la poliție, că trebuia să ajung la serviciu, acum o să mă duc acasă și o să sun la poliție, să vedem dacă se poate rezolva ceva”.

Specialiștii ne recomandă ca pentru depozitarea bicicletelor să evităm pe cât posibil locurile precum scările de bloc sau spațiile publice. Mai mult decât atât, este necesar să investim o suma considerabilă de bani în sisteme de protecție de calitate.

Un antifurt bun poate să coste și 1.000 de lei.

Flavius Stanca, eeprezentat al unui magazin de biciclete: „Există tot felul de variante, există tip lanț, cu cifru sau cu cheie, există lacăte tip U, acelea sunt cele mai solide, există lacăte pliabile, putem să și exemplificăm, dar inclusiv acționate prin telefon, bluetooth, fără cheie, fără mecanisme pe care se poate forța”.

Radu Mititean este președintele Federației Bicicliștilor din România și spune că și lui i-au fost furate bicicletele în trecut, de mai multe ori.

Radu Mititean, președinte Federației Bicicliștilor din România: „Niciuna nu a fost recuperată, am făcut plângere la poliție. Așa zisele momeli, biciclete cu emițător GPS cu senzor înăuntru, care sunt plasate pentru a-i atrage în capcană pe hoți, și așa să poată fi ușor despistati și dovediți și prinși”.

În numai o lună, din Cluj, de exemplu, au fost furate 34 de biciclete și, spun polițiștii, dintre ele au fost recuperate 10.

Un studiu realizat de o companie de asigurări pentru biciclete ne arată că mai mult de jumătate dintre furturi au loc în timpul zilei.