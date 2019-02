Kovesi, nouă victorie în Parlamentul European. CTP: ”Fără să vrea, a ajuns un simbol”

Laura Codruța Kovesi a obţinut miercuri încă o victorie importantă în cursa pentru şefia viitorului Parchet European, organism care va investiga fraudele cu fonduri europene şi TVA.

Fostă şefă a DNA a strâns cele mai multe voturi în Comisia de Libertăţi Civile a Parlamentului European, dar a reuşit să îi impresioneze şi pe membrii Comisiei de control bugetar. Întoarsă în ţară, ea a fost aşteptată cu flori de simpatizanţi şi a declarat că este alături de colegii săi magistraţi, care protestează în aceste zile față de modificările aduse legilor justiţiei.

Victoria Codruței Kovesi a fost anunţată puţin după ora 12. Din cei 49 de europarlamentari care au votat, mai mult de jumătate au fost de părere că fosta şefă a DNA ar trebui să conducă viitorul Parchet European.

''Acest vot nu e doar pentru mine, e pentru tot sistemul de justiţie românesc, e pentru toţi cetăţenii din România care în ultimii ani au susţinut lupta cu corupţia şi statul de drept, e un vot pentru toţi procurorii şi judecătorii din Europa care lucrează sub presiune. M-am înscris singură în această procedură, ca procuror, nu am avut sprijinul guvernului de la București, nici nu l-am cerut, nu l-am aşteptat şi nu-l aştept”, a spus Kovesi.

Europarlamentarul ALDE Maria Grapini, care a contestat-o puternic pe Kovesi, s-a grăbit miercuri să numere voturile colegilor săi. Eurodeputata Judit Sargentini din grupul verzilor a observat însă cum Grapini sărise un vot dat în favoarea Laurei Codruța Kovesi şi a refăcut numărătoarea.

Victoria de miercuri vine după ce marți Laura Codruța Kovesi a primit 12 voturi de la comisia de control bugetar. Contracandidatul său francez a primit 11, iar cel neamţ un vot. Aceeaşi Maria Grapini a încercat să o pună în dificultate pe fosta şefă DNA.

Maria Grapini: ''Aţi răspuns inexact, ca să nu spun că aţi minţit. CSM azi v-a dat răspuns la contestaţia făcută, că nu vi s-a refuzat gradul profesional de Parchet General. Cum răspundeţi la acest lucru şi dacă aţi fost pusă sub acuzaţie pentru abuz în serviciu şi mărturie mincinoasă?”

Conducătorul de şedinţă, Claude Moraes, preşedintele Comisiei LIBE, a intervenit: „Nu au fost astfel de schimburi. Să menţinem acest spirit de dragul candidatei. Nu vom avea astfel de schimburi în sală. Ceilalţi doi candidaţi au fost respectaţi de această comisie. Vă rog, nu faceţi asta!"

Laura Codruța Kovesi a avut însă parte de susţinerea mai multor europarlamentari străini.

Românca i-a impresionat pe membrii comisiei atât prin pregătirea sa, cât şi prin onestitate. Invitată să răspundă la o întrebare în limba engleză, deşi avea dreptul să o facă în română, a recunoscut că este emoţionată.

”Sunt emoţionată astăzi pentru că e o zi importantă pentru mine şi colegii mei, de aceea e mai uşor pentru mine să vorbesc româneşte. Ştiu engleză, ştiu şi franceză şi dacă este important pentru dumneavoastră pot vorbi în engleză cu dvs, dar vă rog să înţelegeţi că pentru mine este o zi foarte importantă.”

Cristian Tudor Popescu: ”Doamna Kovesi, fără să vrea, a ajuns în clipa de faţă un simbol, care a depăşit demult graniţele României. Problema pe care o are UE nu se situează în Franţa sau Germania, care sunt țări donatoare în primul rând de fonduri europene, ci în ţările din Est. Aici au loc deturnările, au loc furturile, şi cum de obicei prin cârdăşie, prin participare chiar a guvernelor, a oamenilor politici, a miniştrilor. Tocmai aici a arătat doamna Kovesi că are experiență şi are putere să se bată.”

Pe 7 martie, liderii Parlamentului European şi cei ai Consiliului European vor stabili un calendar al negocierilor între cele două instituţii. Comisia de negociere va trebui să propună un candidat unic, care ar urma să fie validat prin vot atât de Parlamentul European, cât şi de comisia ambasadorilor Uniunii Europene.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer