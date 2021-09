Ivan Patzaichin, cel mai mare canoist român, a fost condus pe ultimul drum

Ultimul drum al celui mai iubit campion dintre oamenii Deltei, Ivan Patzaichin, a fost acoperit cu mii de flori de cei care au vrut să fie lângă el, în ziua grea a despărțirii.

I-au spus, în gând, o rugăciune pentru sufletul lui mare și i-au mulțumit pentru bucuria pe care le-a adus-o de fiecare dată când se întorcea învingător, de la concursuri.

Au curs multe lacrimi și atunci când Ivona, fiica lui Ivan, și-a luat rămas bun de la tatăl ei.

Ivona Patzaichin, fiica lui Ivan Patzaichin: "În aceste zile am realizat că tata nu a fost iubit de mulți oameni, ci de toți oamenii de pe pământ. Pentru mine, pentru mulți, pentru toți, tata a fost Ivan inimă de aur. Nu-i plăcea să vadă pe nimeni trist și nu-i plăcea să dezamăgească pe cineva. A iubit oamenii, a iubit teatrul, muzica, sportul, a iubit animalele, iar pe mine și pe mama ne-a adorat. Tata a iubit viața, iar viața l-a iubit pe el. Odihnește-te în pace și luminează sufletul nostru drag..."

Sutele de oameni strânși în curtea muzeului Clubului Dinamo, au izbucnit în lacrimi atunci când Ivona Patzaichin i-a spus adio tatălui ei.

S-au iubit nespus. Chiar dacă de multe ori a plâns atunci când tata pleca departe, la mii de kilometri, în cantonamente care erau prea lungi pentru un copil.

Ivan Patzaikin: "Ivona mai plângea câteodată că toți copiii au tați în școală, numai ea nu are. La Snagov, la o regată internațională, eu am luat locul doi și după ce am coborât de pe podium, i-am pus medalia la gât că așa îmi plăcea. Și ea, de oftică, a aruncat medalia în apă. Nu i-a plăcut locul doi."

Și-au luat rămas bun de la Ivan Patzaichin oameni simpli, campioni olimpici, mari antrenori români și reprezentanții Casei Regale a Romaniei.

Ioan Andone, antrenor de fotbal: "Lumea l-a iubit. L-a iubit mult, nu știu dacă știa."

Marius Urzică, campion olimpic la gimnastică: "L-am urmărit în perioada când lucra, l-am cunoscut ca antrenor, l-am cunoscut ca om, unul deosebit de la care mereu ai avut ce să înveți."

Reporter: "Ce v-a impresionat cel mai mult?"

Marius Urzică: "Modestia și tăria de caracter de care a dat dovadă."

Cortegiul funerar a plecat spre cimitirul Bellu în aplauzele tuturor.

Se spune că, imediat după moarte, îngerul păzitor al omului, ia de mână sufletul și îl duce către paradis.

În a treia zi, după ce sufletul și-a văzut întreaga viață, cu bune și cu rele, este condus către lumină, iar în acest timp, noi muritorii, conducem către ultimul drum pe cel care a fost Ivan Patzaichin.

La cimitirul Bellu erau sute de oameni.

Grigore Leșe: "A fost un om extraordinar. Patzaichin lasă un gol. Dă, doamne, să vină tinerii și să aducă un suflu nou, suflu pe care Patzaichin l-a lăsat aici. Dumnezeu să-l ierte."

Corneliu Ion, campion olimpic la tir sportiv: "Muntele Olimp ar trebui să fie în doliu în aceste momente. Am regretul pentru el că merita o zi de doliu național. S-a cântat imnul mai mult decât pentru 4 președinți la un loc. Dumnezeu să-l ocrotească."

Ivan Patzaichin își va dormi somnul de veci aproape de aleea marilor scriitori romaâni.

Pentru că a fost decorat cu Steaua României în grad de cavaler, a plecat din aceasta lume în salve de foc, trase de militarii Brigăzii 30 garda Mihai Viteazul.