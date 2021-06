Invazie de buburuze pe litoral. "Îţi intră în nas, în gură. Am stat în mașină cu geamurile"

Este invazie de buburuze pe litoralul românesc, după o lună în care a plouat aproape zilnic, iar agricultorii n-au mai putut să îşi trateze chimic culturile, lucru care a favorizat înmulţirea insectelor aduse de vânt direct pe plajă.

Vestea bună este că fenomenul nu va dura mai mult de o săptămână însă asta nu-i încălzeşte pe cei care sunt acum la mare.

Insectele ies în număr mare în jurul prânzului când caută hrană. Sunt atât de multe încât, mai în glumă, mai în serios, turiştii riscă să se bronzeze cu buline. O domnişoară şi-a scuturat prosopul la interval de câteva minute. Cel mai rău este atunci când buburuzele nimeresc în pahar.

Tânără: "Roiuri îţi intrau în nas, în gură, în ureche. Nu ştiu ce se întâmplă, dar este un fenomen tare ciudat. Eu nu am mai văzut. Când am fost pe drum, am stat în maşină cu geamurile închise, căci altfel nu se putea."

Dan Iancu, compozitor: "Ieri au fost miliarde cred.”

Reporter: “Nu vă deranjează?”

Dan Iancu: “Ba da ieri ne-au deranjat. chiar nu s-a putut sta."

Insectele s-au întins pe tot litoralul, din Mamaia, până la Costineşti şi Vama Veche. Cel mai rău este însă pe plajele de la Corbu şi Vadu - unde pe terenurile agricole a început deja treieratul. De acolo vântul a purtat buburuzele către plaje, de unde n-au mai putut zbura din cauza curenţilor puternici de deasupra mării aşa că au căzut... pe şezlonguri.

Specialiştii pun fenomenul pe baza ploilor zilnice din ultima lună - când agricultorii n-au mai putut să îşi trateze chimic culturile.

Mircea Chipăilă, Asociaţia Agricultorilor Constanța: "Aş considera-o sanitarul grădinilor şi chiar a culturilor din camp. Invazia este dată de numărul foarte mare de afide, ea vine în completare să mănânce afidele, deci de data asta buburuza este foarte benefică fiind un sanitar."

Autorităţile nu pot să intervină. Dacă ar da cu insecticid pe plaja ar pune în pericol sănătatea turiştilor, iar stropirea culturilor în această perioadă este interzisă pentru că a început recoltarea graului.