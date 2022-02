Ucrainenii din Odessa cer ajutor Republicii Moldova. „Nu știm ce să facem, suntem speriați!”

Ucrainenii din sud, adică din zona Odessa, au cerut ajutor în Republica Moldova, unde autoritățile au deschis toate punctele de trecere a frontierei cu Ucraina, pentru refugiați.

Sunt deja peste patru mii



Localnică: „Suntem din Odesa. Ne-am trezit din cauza bombardamentelor. Vom merge mai departe undeva. Părinții noștri au rămas acolo.”

Cu copiii în brațe mii de ucraineni au căutat scăpare în Republica Moldova. Au la ei doar strictul necesar, câteva documente și bani.

Localnică: „Am trei copii, sunt și nora și ginerele. Fiica și ginerele sunt încă de partea cealaltă a frontierei. Nu știm dacă vor trece, copilul nu are pașaport. Îmi fac griji. Nici mama mea, care e pensionară nu are pașaport."

Localnică: „Din start am crezut că ni s-a părut, dar când geamurile au început să se zguduie, am înțeles că nu este o glumă. Ne-am strâns lucrurile și am plecat."

Cei mai mulți dintre refugiați sunt din Odesa și au trecut granița la Polonca, aflată în sudul Moldovei. Norocoșii au aici rude și prieteni. Ceilalți vor încerca să doarmă la hotel și speră că în câteva zile atacurile se vor opri ca să se întoarcă acasă.

Fetiță: „Noaptea am auzit o explozie.”

Localnică: „Bombardamentele se aud foarte puternic la periferie. În centru e liniștit. Am strâns lucrurile din timp. Nu ne pregăteam, dar intuiam că se poate întâmpla."

Presa nu are acces pe teritoriul vamei, dar și așa, de aici se văd cozile infernale de la punctul de trecere spre Ucraina. Tot aici, în parcarea de lângă vamă sunt zeci de oameni care își așteaptă rudele sau prietenii.

Agitație a fost și pe aeroportul din Chișinău, unde au aterizat mai multe avioane care ar fi trebuit să ajungă la Kiev. Oricum, și Moldova și-a închis spațiul aerian.

Localnic: „Dorim să știm adevărul! Nu știm ce să facem, suntem speriați!”

Localnic: „Să știe toată lumea că a început un război în Ucraina. Avem nevoie de ajutor.”

Între timp, guvernul din Republica Moldova a cerut Parlamentului să declare stare de urgență , după declanșarea războiului în Ucraina. Anunțul a fost făcut de președintele Maia Sandu.

Maia Sandu, președintele Republicii Moldova: „Solicit cetățenilor Republicii Moldova care se află în vizită sau ședere în Ucraina, să se întoarcă acasă. Toate punctele de trecere a frontierei sunt deschise și funcționează în regim extins.”

Moldovenii au ridicat mai multe tabere provizorii pentru ucraineni.