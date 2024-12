Influencerii care au contribuit la campania lui Georgescu, audiați de polițiști. Au fost plătiți printr-o firmă din Iași

La Iași a fost percheziționat sediul companiei „FameUP”, platformă menționată în raportul desecretizat al SRI, prin care ar fi fost plătiți mai mulți influenceri. Fondatorul ei nu a fost găsit de autorități. Acesta a declarat că a fost plecat din țară în timpul perchezițiilor, dar că va colabora cu instituțiile statului.

Mai mulți creatori de conținut au fost chemați la Inspectoratul General al Poliției pentru a da explicații cu privire la posibile legături între ei și campania electorală a lui Călin Georgescu. Numele unora au fost menționate și în raportul SRI care a explicat cum a fost promovat candidatul independent.

Unul dintre cei audiați a fost Sorin Constantinescu, fost președinte al Asociației Organizatorilor de Cazinouri din România. Și el l-a susținut pe Călin Georgescu în postări.

Sorin Constantinescu, antreprenor: „Postările mele după turul 2 au avut un milion, am și postare cu 2 milioane de vizualizări și atunci s-au gândit că poate nu a fost organic și poate a fost plătită postarea respectivă. Am deschis contul de TikTok în fața organelor de poliție și le-am arătat că nu am primit nimic. Le-am arătat și mesaje cu Georgescu anul trecut. Cea mai mare problemă aici este cerșetoria, pentru că așa cum cerșești bani la mașini, așa este și pe TikTok. Foarte multe țări europene nu au așa ceva, inclusiv China, de unde provine TikTok-ul, unde este interzis să cerșești.”

Reporter: „Acele donații?”

Sorin Constantinescu: „Da, acele donații. În plus, poți spăla și bani foarte ușor, pentru că atunci când eu vreau să dau bani la negru, tu faci un live, eu îți donez niște bani și pe extras apare că ai creat conținut. Nu apare că sunt de la mine banii.”

Percheziții la sediul platformei FameUP

La Iași a fost percheziționat sediul platformei FameUP. Anchetatorii au făcut percheziții dis-de-dimineață într-un bloc, la sediul firmei unui IT-ist care ar fi făcut recrutări și plăți pentru influenceri, în campania electorală. În paralel, au fost făcute și verificări la domiciliul său, în alt cartier din oraș. Fondatorul companiei a precizat că este deschis pentru colaborarea cu instituțiile statului, dar că astăzi nu a fost acasă și că abia la amiază a aterizat pe aeroportul din Iași.

Numele platformei FameUP, dar și FA Agency, o firmă din Africa de Sud, au fost menționate și într-unul dintre rapoartele desecretizate ale SRI. Anumite sume ar fi fost direcționate către influenceri prin platforma FameUP, care ar fi găsit influencerii și le-ar fi oferit până la 1.000 de euro pentru distribuirea unor videoclipuri. Dacă erau de acord cu o serie de condiții, influencerii acceptau ofertele.

Creator de conținut: „La noi a fost 980 de lei, 987, ceva de genul. Nu spunea în oferta respectivă că noi vom promova un anumit candidat. Erau niște hashtaguri, verticalitate și încă ceva. În general, se pun hashtaguri ca să fie viralizat. Dar cine naiba s-a gândit că aceste hashtaguri favorizează pe cineva?”

Documentele desecretizate arată că promovarea lui Georgescu a fost finanțată și prin intermediul contului TikTok „bogpr”, deținut de românul Bogdan Peșchir. Era cunoscut în mediul online pentru donațiile generoase pe care le făcea, iar la percheziții, anchetatorii ar fi găsit în portofelul lui virtual criptomonede în valoare de 7 milioane de dolari.

Cristian Sîrbu, avocat: „Nu este ilegal în România să dai donații din banii tăi. Nu avem nici măcar o problemă ca organele să le verifice. V-am explicat, noi o să mergem și o să atacăm pe toate căile în România.”

Pentru campania lui Călin Georgescu, Peșchir a făcut donații în valoare de peste un milion de euro, se arată în documentele declasificate de CSAT.

