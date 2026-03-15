Coșmarul a început în momentul în care proprietarul gospodăriei a încercat să repare poarta blocată a garajului, cu un aparat de sudură. Scânteile au sărit pe niște materiale inflamabile și nu a mai fost decât un pas până la dezastru.

Proprietar gospodărie: ”Cum am sudat, nu știu ce s-o întâmplat că am luat foc, am văzut că am luat foc, o luat foc, o luat clădirea încolo, apoi încoace, în spate mașinile toate mi s-o ars”.

În garaj erau depozitate uleiuri uzate și butelii, care au condus la mai multe explozii și au făcut ca flăcările să se extindă rapid. Disperați, vecinii au sărit în ajutor cu găleți de apă, până la sosirea pompierilor, în timp ce proprietarul privea neputincios cum munca de o viață se transformă în cenușă.

Martor: ”Am observat și auzit fum foarte mare și două explozii foarte puternice. Când am venit, ardeau două construcții, ajutând la stingere, o început încă două explozii puternice, am scos mașini din curte și am ajutat pompierii cu ce am putut și noi".

Peste 50 de pompieri au luptat cu flăcările

Martor: ”Ia, tot m-o ars pe față, atât am văzut, focul foarte, foarte mare, ceva butelie o explodat, nu știu ce o putut, rezervoare de mașini, acolo o ars mașini, nu știu nimic".

Martor: ”Am sărit vecinii cu găleți, cu tot ce am avut la îndemână până când o ajuns pompierii, dar se pare că nu s-o putut face mai mult".

A fost mobilizare masivă, în rândul pompierilor. Peste 50 de salvatori au luptat cu flăcările.

Samuel Huluban, ISU Farcașa: ”Ardeau generalizat cele două case, respectiv anexele și celelalte autoturisme din spatele acestora, am acționat cu patru autospeciale cu apă și spumă și două autospeciale, fost o singură victimă transportată la UPU Baia Mare".

Pompierii au confirmat spusele proprietarului și au stabilit că incendiul a pornit de la lucrările de sudură - efectuate necorespunzător, în interiorul atelierului.