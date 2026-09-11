În timpul unei apariții la „Real America's Voice”, Bessent nu a dezvăluit nici numele instituției financiare, nici țara în care aceasta își desfășoară activitatea, dar a precizat că măsura va fi anunțată luni.

Bessent a declarat că sancțiunile urmau inițial să fie anunțate vineri, însă decizia a fost amânată din cauza ceremoniilor care marchează 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001 — cel mai sângeros atac comis pe teritoriul Statelor Unite.

În pofida presiunilor tot mai mari asupra Iranului, președintele american Donald Trump a estimat miercuri că războiul nu se va încheia decât după alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, programate în noiembrie.

Anunțul vine după ce administrația Trump a sancționat sucursalele din Dubai, Emiratele Arabe Unite, ale celei de-a doua mari bănci din Egipt, despre care se crede că ar fi pus la dispoziția iranienilor fonduri în valoare de 1,8 miliarde de dolari, scrie CNBC.

Bessent a declarat că și a 30-a cea mai mare bancă din Turcia, „care le furniza bani iranienilor”, va fi închisă. Departamentul Trezoreriei a anunțat pe 4 septembrie sancțiuni împotriva instituției financiare turce Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi și a filialelor sale.

De la izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, în februarie, Statele Unite au adoptat o serie de măsuri economice împotriva Iranului, inclusiv sancțiuni.

Administrația Trump și-a intensificat însă presiunile luna trecută prin ceea ce Bessent a numit „Operațiunea Economic Outcast”, în cadrul căreia au fost impuse sancțiuni împotriva a aproape 60 de entități, nave și persoane.

Totodată, a fost extinsă sfera sancțiunilor secundare împotriva celor care desfășoară afaceri cu Iranul în sectoare precum transportul maritim și tehnologia.