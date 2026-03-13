Un scurtcircuit electric ar fi provocat incendiul devastator care a mistuit locuința familiei din localitatea Topalu, județul Constanța. Flăcările au izbucnit rapid, iar în casă se aflau mama și cei doi copii. Tatăl era de serviciu. La 112 a sunat unul dintre vecini, care a observat un fum gros ce ieșea din casa victimelor. Fumul era atât de dens încât oamenii nu au reușit să intre în casă.

La scurt timp au ajuns pompierii, care au reușit să îi scoată pe mamă și pe băiatul de 7 ani, însă pentru copilul de 5 ani nu s-a mai putut face nimic. Medicii veniți cu ambulanța spun că băiatul de 5 ani a inhalat foarte mult fum. În ciuda manevrelor de resuscitare, copilul nu a mai putut fi salvat.

Mama și fratele mai mare au fost transportați de urgență la Spitalul Județean Constanța. Amândoi au arsuri grave pe mai bine de jumătate din suprafața corpului și sunt în stare critică. Pompierii iau în calcul mai multe ipoteze: un cablu electric deteriorat, o priză supraîncărcată ori un aparat electric lăsat în priză ar fi putut provoca scurtcircuitul.