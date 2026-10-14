Conform Inspectoratului Școlar Bacău, incidentul s-a petrecut ieri în timp ce elevii erau în pauză. O bucată de tencuială de pe tavan s-a desprins și a căzut peste două adolescente.

Conducerea școlii a fost anunțată, iar fetele au fost duse la cabinetul medical din școală, pentru consultație.

Părinții elevelor au fost anunțați și ei despre incident. Potrivit ISJ Bacău, cele două eleve nu au fost rănite, iar căderea tencuielii s-ar fi produs din cauza infiltrației de apă, în urma ploilor din ultimele zile.

Clasa unde învățau copiii a fost momentan închisă până când tavanul va fi reparat.