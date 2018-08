Incendiul din gospodăria unei bătrâne, lichidat de voluntari. De la ce a izbucnit

Pro TV

Neatenția ar fi putut să o coste viața pe o femeie de 72 de ani din județul Vaslui, care a uitat butelia deschisă și a mers să se odihnească.

În scurt timp, flăcări imense au cuprins bucătăria de vară a bătrânei și amenințau să înghită și casele din apropiere. Iar vecinii, speriați, au încercat să stingă vâlvătaia.

Incendiul a izbucnit în bucătăria de vară a femeii de 72 de ani, care ar fi lăsat butelia deschisă şi a mers să se odihnească în casă. Vecinii au fost cei care au văzut flăcările ameninţătoare şi s-au grăbit să potolească valvătaia.

Vecin: "Când am venit şi am intrat la ea, flacăra la butelie era de 3 metri. Ieşea din butelie şi urcă în sus. Au venit vecinii cu găleţi."

Martor: "Luam găleţile, dădeam cu apă. Apoi, cu butelia, zic: unde e butelia? M-am băgat între flăcări, am tras de furtun, am zis: fugiţi şi am aruncat-o în drum."

Citește și Un bărbat a reușit să salveze o mamă și pe bebelușul acesteia dintr-un incendiu

În scurt timp, la faţa locului au ajuns cinci voluntari din comuna Miclești cu o autospecială cu apă şi spumă, iar focul nu s-a extins.

Reporter: "Dacă nu erau voluntarii?"

Proprietară: "Asta mai trebuia! Lua foc casa. Stăteam la iarnă în colibă. Era periculos, pocnea."

Oamenii care locuiesc în zonă s-au temut pentru casele lor - pentru că distanţa dintre construcţii este extrem de mică.

Vecin: "Fiind casele aşa aproape, la vântul care este şi vremea asta, se aprindeau. Bătrâna era singură. Dacă nu săreau oamenii, în jur de 10 persoane, cu apă, se aprindea, era inevitabil. Până ajungeau de la Vaslui, inevitabil lua foc casa bătrânei."

Ciprian Chiscop, şeful SVSU Micleşti: "Exista riscul să se manifeste incendiul foarte tare la gospodăriile din vecinătate acolo fiind un cartier compact, cu case apropiate, existând pericolul să se extindă, bătea şi vântul."

Cum Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din comună, care este dotat corespunzător, a intervenit în doar câteva minute după ce s-a dat alarma, nu a mai fost nevoie de ajutorul pompierilor din Vaslui.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer