Apartenenţa la Europa este cea mai sigură garanţie a transparenţei şi a dreptăţii, transmit organizatorii evenimentului.

''Democraţia este un efort continuu - adesea obositor şi, nu de puţine ori, aproape lipsit de speranţă -, dar rămâne singura alternativă în faţa nedreptăţii sistemice, a autoritarismului, extremismului, războiului şi urii. Acest efort a început cu mulţi ani în urmă, la Braşov şi Timişoara, în Piaţa Universităţii - locul unde ne vom întâlni din nou pe 9 mai şi în Piaţa Victoriei! Ca de atâtea ori în trecut, şi poate mai apăsat de fiecare dată, suntem astăzi dezamăgiţi de politicienii cărora le-am acordat încrederea noastră. Uniunea Europeană este vocea noastră - o voce a libertăţii, a drepturilor egale şi a unei societăţi în care fiecare individ are şansa de a trăi cu demnitate. Statul de drept rămâne o necesitate fundamentală. Fără adevăr, fără respectarea legii, fără o justiţie independentă şi fără investiţii în educaţie, cercetare şi cultură, nu poate exista un viitor democratic. Apartenenţa la Europa este cea mai sigură garanţie a transparenţei şi a dreptăţii. Acum este momentul să susţinem vocea comună a Europei - împotriva slăbiciunilor interne şi a ameninţărilor externe, împotriva injustiţiei, a minciunii, a corupţiei şi dezbinării!'', este mesajul pe care organizatorii marşului l-au transmis pe Facebook.

***

Jandarmii anunţă că vor lua măsuri pentru a asigura ordinea publică şi protecţia participanţilor la eveniment.

Potrivit Jandarmeriei Capitalei, manifestaţia a fost declarată şi avizată în cadrul Comisiei de Avizare a Cererilor de Organizare a Adunărilor Publice din Primăria Municipiului Bucureşti, după cum urmează:

* între orele 17:30 - 18:00, adunarea participanţilor în Piaţa Universităţii, zona Pieţei 21 Decembrie 1989 şi zona trotuarului adiacent parcului din faţa Teatrului Naţional Bucureşti;

* între orele 18:00 - 19:30, adunare publică, constând în alocuţiuni în Piaţa Universităţii;

* între orele 19:30 - 20:30, deplasare pe sensul de circulaţie, pe traseul: Piaţa Universităţii - Bd. Nicolae Bălcescu - Bd. Gheorghe Magheru - Piaţa Romană - Bd. Lascăr Catargiu - Piaţa Victoriei (punct final în alveola centrală);

* între orele 20:30 - 22:30, adunare publică în Piaţa Victoriei - alveola centrală;

* între orele 22:30 - 23:00, defluirea totală a participanţilor.

În funcţie de numărul participanţilor, traficul rutier în Piaţa Victoriei poate fi restricţionat, motiv pentru care Brigada Rutieră recomandă conducătorilor de autovehicule evitarea zonei.

Jandarmeria Capitalei recomandă persoanelor care vor participa la această manifestaţie, dar şi celorlalţi cetăţeni să manifeste înţelegere faţă de măsurile luate, să adopte un comportament civilizat, să respecte indicaţiile jandarmilor, să evite conflictele de orice natură şi să anunţe cea mai apropiată patrulă de jandarmi, dacă observă persoane care au un comportament antisocial.