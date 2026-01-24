„Intervenim pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la case şi anexe gospodăreşti în stradă Garoafei, suprafaţă estimată de 700mp. Au fost luate măsuri pentru evacuarea locatarilor”, a transmis, sâmbătă, ISU Bucureşti-Ilfov.

Până în acest moment au fost preluate două persoane, fără arsuri sau expunere la fum, care sunt preluate de echipajele SMURD. Este vorba despre un bărbat imobilizat la pat evacuat și o femeie cu stare de lipotimie, a mai precizat sursa citată.

Arderea se manifestă cu degajare intensă de fum. Au fost alertate nouă autospeciale de stingere, SMURD, descarcerare, Detaşamentul Special de Salvatori.







