Locatarii au dat alarma sâmbătă după-amiază, când au simțit mirosul de fum, care venea de la magazinul mixt de la parter.

Bărbat: „Cum e posibil? Ori și-a făcut manevra singur că avea siguranță, ori a luat foc de la instalație. Din două e una. Corect? Dar mai greu e că ne-a lăsat fără lumină, fără gaze.”

Bărbat: „Am sunat la 112 că nu era nimeni pe stradă și au venit în 5 minute pompierii, au fost foarte rapizi. Cred că de la o priză electrică, ceva de genul.”

Pompierii au intervenit cu 7 mașini pentru a stinge flăcările. Și au verificat fiecare apartament, pregătiți să-i evacueze pe cei rămași în clădire.

Vâlvătaia a apucat să distrugă aproape 100 de metri pătrați din magazin. Și fațada blocului a fost afectată.

Rămâne ca pompierii să stabilească de la ce a pornit incendiul.