A doua și a trei salvare au ajuns prea târziu pe o rută ocolitoare care a durat peste o oră. Este a doua oară în mai puțin de două săptămâni când o ambulanță nu ajunge la un pacient din zonă din cauza drumului neasfaltat.

La fel ca în primul caz. poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Tânăra în vârstă de 19 ani era însărcinată în luna a șaptea. Aproape de ora 1.00 noaptea, i s-a făcut rău, iar familia a sunat la 112.

Simona Pal, mama gravidei: „A născut la 1 și 10. Nu a putut ajunge salvarea deloc, că este drumul foarte rău pe aici.”

Reporter: Copilul respira când s-a născut?

Simona Pal: „Respira, da, era viu.”

Două ambulanțe au plecat simultan spre gravidă, dintre care una cu echipaj de neonatologie. Ambele au pornit pe ruta cea mai scurtă spre satul Bojila, unde locuiește tânăra.

Angelica Hristea, manager Serviciul Județean de Ambulanță Iași: „Echipajul de tip B s-a împotmolit. În același timp, echipajul TIM a fost redirecționat spre ruta Voinești- Runcu - Bojila și, în același timp, a fost direcționat un alt echipaj B de la Ţibăneşti care, între timp a ajuns la caz, a găsit nou-născutul în stop cardio respirator.”

În timp ce ambulanța specială schimba ruta ca să nu rămână în noroi ca prima, un alt echipaj era trimis spre tânără, din alt punct. Salvatorii ar fi ajuns după aproape o oră și 20 de minute. Copilul nu a putut fi salvat.

Prima autospecială s-a blocat pe un drum județean care pe o porțiune de aproape 6 kilometri nu este asfaltat.

Costică Vieru, viceprimar comuna Mădârjac: „Drumul este administrat de Consiliul Județean. Noi am făcut nenumărate sesizări la CJ, la prefectură, la direcția de drumuri, la ISU, la Apele Române, nu avem niciun răspuns.”

Contactaţi de Știrile PROTV, reprezentanții Consiliului Judeţean Iaşi au transmis că vor face investiţii în zonă în perioada următoare, în funcţie de buget.

Şi la sfârșitul lunii trecute, o ambulanță a rămas blocată în noroi în aceeași zonă. Trebuia să ajungă la un bărbat aflat în stare critică. Bolnavul a murit înainte să sosească medicul.

În ambele cazuri, polițiștii fac cercetări pentru ucidere din culpă.