În se stare a fost descoperită o epavă din 1918. Naufragiase într-o zonă turistică. VIDEO

"Credem că a avansat aproximativ 50 de metri în aval faţă de amplasamentul său original", a declarat Jim Hill, un reprezentant al Niagara Parks, într-o înregistrare video distribuită pe Twitter. "De asemenea, epava s-a aplecat pe o parte", a adăugat el.

Ploile abundente şi vânturile puternice care s-au abătut asupra acelei regiuni joi seară au contribuit la deplasarea acelui colos din fier ruginit, potrivit unor companii mass-media locale. Cunoscută sub denumirea "Iron Scow", epava în cauză reprezintă un element emblematic pentru

Cascada Niagara, după ce vasul a naufragiat între stâncile de pe coasta canadiană în anul 1918, la 600 de metri în amonte faţă de celebra cascadă naturală, în urma unei tentative de remorcare.

"Totul pare să fie securizat pentru moment, totuşi, în caz de vreme rea, epava ar putea să se deplaseze şi mai mult", a declarat CEO-ul Niagara Parks, David Adames, pentru postul de televiziune CBC.

Dacă epava va continua să se deplaseze în aval, ameninţând să cadă în renumita cascadă, autorităţile locale vor lua măsuri pentru a asigura siguranţa tuturor vizitatorilor din zonă, a precizat David Adames.

În fiecare an, milioane de turişti din lumea întreagă vizitează Cascada Niagara, alcătuită dintr-un ansamblu de trei cascade, aflate la graniţa dintre Statele Unite şi Canada.

