Ce a găsit un bărbat într-un lac din SUA. Și-a dat seama că sunt acolo din 1878

Navele denumite Peshtigo și St. Andrews s-ar fi scufundat în anul 1878, după ce s-au ciocnit una de cealaltă, în Lacul Michigan, din Statele Unite.

Istoricul marin Brendon Baillod, în vârstă de 63 de ani, a declarat pentru Associated Press că potrivit celor mai vechi relatări, coliziunea s-ar fi produs din cauza unei confuzii cu privire la semnalele luminoase, potrivit Fox News.

”Dacă se întâmplă să vezi ceva neobișnuit, atunci cu siguranță te vei întoarce”, a precizat Brendon Baillod, care s-a scufundat pe fundul mării echipat cu o cameră de filmat.

”Poți fii sigur că fiecare descoperire este importantă, pentru că te poți uita pentru prima dată la ceva care a fost dat dispărut, în urmă cu mult timp”, a mai precizat Brendon.

History buff finds ships that sank in 1878 in Lake Michigan https://t.co/9g3iDMPIxj pic.twitter.com/ozb7aAZknH