În ce stare se află un rănit al exploziilor din Crevedia, internat în Spitalul Niguarda. „E o problemă sistemică”

Pacientul, un bărbat în vârstă de 48 de ani este sedat şi intubat încă de când a ajuns în acest spital, iar recent i s-a făcut traheostomie, spun medicii, scrie News.ro.

Dr. Sergio Colombo afirmă că, pe lângă alte complicaţii pentru care primeşte tratament, pacientul este tratat şi pentru o infecţie a plăgilor şi că organismul său răspunde bine la antibioticele administrate. Medicul de terapie intensivă a precizat şi care este starea pacientului internat iniţial la San Rafaelle şi transferat apoi la scurt timp în centrul destinat tratării pacienţilor cu arsuri de la Spitalul Niguarda din Milano. Medicul spune că starea acestuia este foarte gravă şi că medicii de la Niguarda încearcă să ţină sub control răspândirea infecţiei de la nivelul rănilor, în organism.

„Cei doi pacienţi au ajuns săptămâna trecută, unul dintre ei era era foarte grav, i-am acordat îngrijiri în prima oră apoi l-am transferat spre alt spital de referinţă pentru pacienţii arşi de aici, din Milano.

Celălalt pacient încă este aici în terapie intensivă, a fost mai puţin critic în ceea ce priveşte suprafaţa arsă, dar, ca fiecare pacient care ajunge în terapie intensivă, dezvoltă complicaţii care pot fi tratate doar în terapie intensivă. Acum este stabil, este îngrijit de chirurgii noştri, are nevoie să fie tratat pentru problemele respiratorii şi cardio-circulatorii, dar şi pentru problemele legate de o infecţie. Cred că-l putem transfera de îndată ce avem un pat nou în terapie intensivă sau trebuie să aşteptăm să-l transferăm pe secţie, de îndată ce el se va simţi mai bine”, a explicat medicul.

Ce provocări ridică îngrijirea unui pacient cu arsuri. Primele 48 de ore, critice, ajutorul medical acordându-se în secţia de ATI. În cazul pacientului din România medicii fac eforturi astfel încât organismul său să răspundă într-o manieră bună tratamentului administrat. Dr. Sergio Colombo nu poate preciza însă un interval de timp în care pacientul va fi mai bine, pentru că pot apărea complicaţii chiar aici unde este acum, în secţia de terapie intensivă. Tratamentul pentru infecţie poate dura de la câteva săptămâni la câteva luni, precizează medicul.

„Pacientul cu arsuri este unul dificil mai ales pentru asistenţi, în fazele în care se administrează medicaţia, primele 48 de ore sunt critice pentru că trebuie să asigurăm multe fluide pentru pacientul care le-a pierdut odată cu arsurile, în primele 48 de ore se intervine mai mult în terapie intensivă, pacientul are nevoie mai mult de ajutorul medicilor din ATI decât de cel al chirurgilor plastici. După aceea munca începe şi merge în paralel cu cea a chirurgului, pentru că uneori plăgile, arsurile au nevoie tot mai mult de munca chirurgului, alteori, cum este în cazul pacientului de aici, trebuie să controlăm situaţia, să asigurăm suportul corect astfel încât să facem organismul să răspună într-o manieră bună, trebuie să controlăm infecţiile, este o muncă multidisciplinară, cu chirurgul care face traheostomie, intubarea, apoi controlul infecţiilor cu infecţionistul.

A fost intubat încă de la început şi acum i s-a făcut traheostomie (n.red traheostomie – deschiderea directă a căii aeriene printr-o incizie la nivelul traheei, procedura permite pacientului să respire fără a folosi nasul sau gura şi este indicată în anumite afecţiuni cu complicaţii grave) pentru că după câteva zile am evaluat zona gâtului şi am hotărât să facem această procedură, astfel încât lucrurile să fie mai sigure pentru el.

Nu-mi este uşor să vă spun în ce interval de timp va fi mai bine pentru că pacientul din terapie intensivă poate suferi de probleme care pot apărea chiar în terapie intensivă. Sunt probleme imediate pe care le tratăm, dar apoi pot apărea mai târziu probleme, precum infecţia. Când apare infecţia, trebuie să speli pacientul, şi uneori poţi chiar să o iei de la capăt cu faza resuscitării.

Aşa că e dificil să vă dau un orizont de timp, uneori avem nevoie să tratăm o infecţie de 3 sau 4 săptămâni şi să stabilizăm pacientul, uneori poate avem nevoie de mai mult, poate de câteva luni”, a explicat medicul de la Spitalul San Rafaelle.

Ce spune medicul Sergio Colombo despre românul care a ajuns iniţial la San Rafaelle cu 90% suprafaţă arsă

„Nu mai avem acum internaţi aici pacienţi cu arsuri, pentru că de obicei aceştia ajung în centre destinate îngrijirii pacienţilor cu arsuri şi când avem mai mulţi pacienţi îi îngrijim în terapie intensivă în primele 48, 72 de ore, stabilizăm pacientul şi apoi îl trimitem în centrele special destinate pacienţilor cu arsuri. Pacientul care avea arsuri pe 90% din suprafaţa corpului a fost transferat la Spitalul Niguarda din Milano, care este centrul nostru de referinţă de aici din Milano pentru pacienţii cu arsuri. Şansele lui, când ai aşa o suprafaţă mare afectată, prognosticul este extrem de rezervat, trebuie să fii oricând pregătit să pierzi pacientul, în acest caz.

Dar pacientul este încă în viaţă şi suntem mulţumiţi de asta, cred că în cazul acestui pacient problema este controlul răspândirii infecţiei la nivelul plăgilor, poate fi un drum lung, dar sperăm să fie bine”, a declarat medicul.

Ce spune dr. Sergio Colombo despre recuperare în cazul românului cu 45% suprafaţă arsă a corpului

Medicul afirmă că există centre în Italia unde se poate face şi recuperare însă prioritatea echipei în cazul pacientului român este să-l ajute să devină cât mai autonom cu putinţă. Rudele pacientului sunt la Milano alături de ei şi ţin legătura permanent cu echipa medicală.

„Ne propunem să trimitem întotdeauna pacientul într-un centru de arşi la final, dacă reuşim să-l aducem într-o stare mai bună, să respire singur, fără alte probleme ale sistemului cardio-circulator, cu un control bun al plăgilor, într-un astfel de spital au de asemenea partea de recuperare. În momentul de faţă ne propunem să facem pacientul cât mai autonom posibil, să se descurce singur.

Rudele lui sunt aici, este încă sedat,pentru că i se administrează încă medicamente, proces care nu e uşor de suportat, dar părinţii, rudele sunt aici, vorbim cu ei în fiecare zi, după perioada cu COVID am stabilit o regulă cu aparţinărorii, intră numai la o anumită oră din zi, vorbesc cu pacienţii 10, 15 minute. El nu poatre vorbi, este sedat, toate rudele încearcă să le vorbească pacienţilor, celor dragi, chiar dacă nu sunt conştienţi, sperând că vor ajunge la ei rugăciunile lor, sprijinul lor, dar rudele lui sunt persoane bune, puternice, înţeleg totul, ce le spunem, gravitatea pacientului, probabil ştiu asta de la bun început, au trăit şocul faptului că pacientul a fost transferat aici de urgenţă, nu au realizat pe loc care e problema reală, au sosit la o zi după tragedie, îmi amintesc, au sprijinul colegilor noştri”, a relatat medicul.

Teama cea mai mare a medicilor care îl îngrijesc pe pacientul din România la San Rafaelle: Infecţia plăgilor. Medicii speră însă ca organismul să răspundă bine la antibioticele administrate.

„Teama cea mai mare sunt mereu infecţiile, pacientul poate intra în şoc septic, este un sindrom cu mortalitate mare. Acum este bine ţinut sub control, corpul lui reacţioneză, gândiţi-vă că pacienţii cu traumă şi arsuri sunt de obicei pacienţi care nu au fost în spital şi apoi au fost mai rău, sunt oameni sănătoşi care se rănesc, aşa că resursele le sunt puternice, nu au avut probleme, aşa că sperăm ca organismul să răspundă bine tocmai pentru că nu sunt alte comorbidităţi, pacientul este tânăr.

Nu are alte comorbidităţi , problema e că infecţia pe care o are nu este o problemă locală, este o problemă sistemică ce implică inima, sistemul circulator, sistemul respirator, dacă bacteria ajunge în sânge poate duce la complicaţii la nivelul rinichilor sau complicaţii pulmonare, pneumonie. Dar acum situaţia este sub control, parametrii sunt buni, nu este complet fără nicio disfuncţie, dar situaţia e conformă cu starea sa, cu procentul de arsuri pe care le are, cu faptul că este în ATI de zece zile şi aşa mai departe. Ne concentrăm acum pe infecţia pe care o are, dar pentru moment antibioticele îşi fac treaba”, a explicat Dr. Sergio Colombo.

Pacientul de la San Rafaelle va fi operat din nou curând pentru îndepărtarea unor zone necrozate, dar şi pentru a fi realizată fasciotomia, o procedură care le permite medicilor să remedieze structurile aflate sub porţiunile de piele arsă. Cel mai probabil pacientul va fi operat chiar în acest weekend, au precizat medicii de la San Rafaelle.

„Cred că următoarea provocare este una care ţine de chirurgia plăgilor, probabil va trebui schimbată medicaţia, medicii să intre cu el în sala de operaţie, trebuie să decidă curând când vor face asta. Va trebui operat pentru îndepărtarea unor necroze ale plăgilor, când există o astfel de suprafaţă a arsurilor trebuie să facă fasciotomie, când ai arsuri, toată structura de sub arsură, şi trebuie să secţioneze pielea ca să reuşească să facă vasele şi nervii să funcţioneze bine, apar probleme din cauza compresiei şi trebuie să le rezolvăm.

Este un nou pas, cel mai probabil va fi operat în acest weekend, dar nu este o etapă urgentă, cum a fost aceea imediat după ce a ajuns aici: pentru chirurgi a fost decompresia zonelor de pe braţe şi picioare, zone afectate de arsuri”, a explicat pentru News.ro medicul Sergio Colombo de la Spitalul San Rafaelle din Milano.

Dată publicare: 09-09-2023 08:22