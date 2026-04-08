Polițiștii au descins la locuința lui, unde au găsit 3.000 de abțibilduri, cu coduri de bare false. Individul e cercetat pentru înșelăciune și fals.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul de 43 de ani ar fi pus la cale schema la începutul lunii martie.

Eusebiu Toma, serviciul de investigații criminale IPJ Botoșani: „Autorul faptei se deplasa pe raza municipiului Botoșani la centrele de reciclare de unde colecta sticlele lăsate de alte persoane ce nu puteau fi reciclate, nu aveau eticheta de tip SGR. Le ducea la domiciliu unde imprima etichete false tip cod de bare pe care le aplica pe sticlele pe care le aduna. După care le recicla din nou la punctul de colectare.”

În acest mod, ar fi câștigat aproximativ 2.000 de lei, spun anchetatorii. Ambalajele au ajuns în două centre de reciclare din supermarketuri, unde angajații au observat neregulile și au alertat compania RetuRO.

Corespondent PROTV: „Bărbatul ar fi introdus în aparatele RetuRO aproape 4.000 de sticle de balsam de rufe, de ulei alimentar sau de la produse lactate. Le aducea în punctele de colectare seara, când erau puțini oameni în zonă, ca să nu atragă atenția asupra lui.”

Delia Nenișcu, purtătorul de cuvânt al IPJ Botoșani: „Acesta este bănuit de faptul că ar fi încercat să inducă în eroare sistemul automatizat de garanție returnare prin faptul că a introdus în acesta mai multe recipiente care nu făceau parte din acest sistem.”

Și reprezentanții RetuRO confirmă frauda. Într-un comunicat, aceștia au transmis:

„Aceste ambalaje neeligibile (...) au fost astfel acceptate de echipamente, generând restituirea garanției în mod nejustificat. Pentru această situație, a fost întocmită și depusă o plângere la poliția din Botoșani.”, conform comunicatului transmis de RetuRO.

După descoperirea cazului, au fost făcute verificări și la centrul zonal RetuRO din Bacău, unde ajung toate ambalajele din regiunea Moldovei. Acolo au fost identificate produse din afara programului, dar și codurile de bare folosite fraudulos. Ancheta este în desfășurare.