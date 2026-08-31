Oamenii veniți la slujba ținută la biserica Madona Dudu din Craiova au putut să se închine la icoana Maicii Domnului, după 4 ani în care a fost restaurată în laboratoarele Facultății de Teologie.

Icoana Maicii Domnului s-a întors la Craiova

Enoriașă: „E foarte importantă pentru toată lumea, pentru sănătatea noastră venim, pentru mântuire, înțelepciune, bunătate. Mie mi s-au adeverit multe lucruri.”

Enoriaș: „Am venit pentru sănătate, pentru pace.”

Femeie: „Cred în puterea ei și sper să se realizeze ce îmi doresc. Pentru sănătate, pentru toți din familie - fiica, ginere, soț.”

O icoană veche de sute de ani, înconjurată de mărturii

Cercetările arată că pictura datează din secolele 14-15. Este realizată pe lemn și are o ferecătură din argint.

De-a lungul timpului, a fost restaurată de mai multe ori și a adunat în jurul ei numeroase mărturii despre vindecări și minuni.

Marius Resceanu, reprezentant Mitropolia Olteniei: „Se obișnuia să ajungă și în casele persoanelor care erau bolnave sau sufereau de anumite probleme de sănătate.”

Constantin Drăgoi, enoriaș: „A fost descoperită într-un dud aici și s-a făcut și o biserică aici și vine lumea din toate părțile, se roagă.”

De acum, icoana va rămâne în biserica din Craiova, pentru ca enoriașii să se poată închina Maicii Domnului.