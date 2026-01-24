Horoscop 25 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va recupera o datorie veche

Horoscop 25 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi destul de bună. O să ne dăm întâlnire cu oameni care ne împărtășesc preferințele, ne însoțesc în plimbări prin țară, pe-afară, și or să ne priască toate.

Vibrația zilei este 7 și o să fim cumpătați și o să luăm decizii înțelepte.

Horoscop 25 ianuarie 2026 – VĂRSĂTOR

Aveți chef de plimbare, de ieșit în lume și o să mai cunoașteți și alți oameni, ca să vă extindeți aria de influență și să adunați în jurul vostru oameni de calitate. Vă pregătiți de o ieșire la rampă cu ceva care să vă aducă în centrul atenției și să câștigați un plus de imagine.

Horoscop 25 ianuarie 2026 – PEȘTI

Se poate să onorați invitația la un eveniment festiv și să vă întâlniți cu oameni pe care nu i-ați mai văzut de multă vreme și poate o să vă vedeți mai des de aici înainte. Poate faceți voi un pas spre împăcare cu cineva care v-a lăsat suficient timp de gândire ca să realizați că vă stă bine împreună.

Horoscop 25 ianuarie 2026 – BERBEC

O să vă caute cineva care vine cu o idee de proiect și o să vă consultați agenda să vedeți cum stați cu timpul și cu volumul de muncă, ca să știți dacă acceptați sau nu. Poate le-ați rămas datori unor oameni care v-au scos pe la evenimente și e rândul vostru să-i scoateți și voi la un party sau la un spectacol.

Horoscop 25 ianuarie 2026 – TAUR

E vreo ceremonie prin târg și o să vă duceți și voi, că sunteți așteptați. E cineva apropiat care se căsătorește, împlinește o vârstă, are un succes ori își botează copilul. Poate treceți în revistă târgurile de sezon, vă vedeți și cu prietenii, stați la o cafea, la un vin fiert, la socializare.

Horoscop 25 ianuarie 2026 – GEMENI

O plecare prin împrejurimi, într-o stațiune de agrement, la un concurs pe o pârtie de schi sau la un concert e tot ce v-ar deconecta în perioada asta. Poate aveți un examen, un test, ceva care să vă propulseze în carieră, pe scena socială.

Horoscop 25 ianuarie 2026 – RAC

Se poate să vă dea cineva înapoi o datorie și să se regleze o situație care vă ținea încordați. Și relația poate continua, cu o comunicare mult îmbunătățită. O să faceți, poate, un efort să vă duceți prin țară, pe undeva, la cineva care vrea să audă de la voi un sfat, o vorbă bună.

Horoscop 25 ianuarie 2026 – LEU

O să interacționați cu multă lume, poate pentru că e un eveniment de amploare, și o să fie un schimb emoțional care să vă încarce bateriile sufletului. O să dați o fugă la cineva care v-a invitat la o aniversare sau o fi o reuniune cu prietenii care vor să stați la povești, pur și simplu.

Horoscop 25 ianuarie 2026 – FECIOARĂ

O să se adune rudele, familia lărgită, că aveți masă mare: se căsătorește cineva sau e alt motiv de petrecere, și o să fie o atmosferă caldă, pe gustul vostru. Poate le pregătiți celor mici un party, îi duceți în oraș la vreun club și o să fie animație, o să le placă.

Horoscop 25 ianuarie 2026 – BALANȚĂ

Întrevedere cu cineva care vrea să vă propună o colaborare și, în timp ce sorbiți o cafea, vă povestește despre ce e vorba, ca să vă faceți o idee. O să ieșiți la o plimbare, poate fi și un city break, ca să aduceți un plus de culoare în relație și să vă bucurați de viața în doi.

Horoscop 25 ianuarie 2026 – SCORPION

Poate, dacă stați la discuție, la masă, cu vreun om de afaceri, vă puteți lămuri în anumite privințe, ca să știți cum să abordați chestiunea, din ce unghi. O să vă faceți program de vizite și plimbări, ca să schimbați aerul, peisajul, să vă recreați.

Horoscop 25 ianuarie 2026 – SĂGETĂTOR

O întâlnire neașteptată și poate multe lucruri se vor schimba în bine, că o să aveți altă atitudine față de anumite situații. Se poate să luați parte la un concurs, poate fi și un eveniment monden, și o să vă faceți cunoscute ideile și proiectele.

Horoscop 25 ianuarie 2026 – CAPRICORN

Se poate să revedeți o persoană dragă care vine cu o surpriză pentru voi și o să vă inspire, poate se naște un proiect ambițios. O să vă faceți noi cunoștințe pe la mondenitățile la care veți ajunge și o să aveți cu cine să vă asociați la treabă și să ieșiți la distracție.

