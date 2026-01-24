Horoscop 25 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va recupera o datorie veche

Știri Actuale
62563986

Horoscop 25 ianuarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi destul de bună. O să ne dăm întâlnire cu oameni care ne împărtășesc preferințele, ne însoțesc în plimbări prin țară, pe-afară, și or să ne priască toate.

 

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 7 și o să fim cumpătați și o să luăm decizii înțelepte.

Horoscop 25 ianuarie 2026 – VĂRSĂTOR

Aveți chef de plimbare, de ieșit în lume și o să mai cunoașteți și alți oameni, ca să vă extindeți aria de influență și să adunați în jurul vostru oameni de calitate. Vă pregătiți de o ieșire la rampă cu ceva care să vă aducă în centrul atenției și să câștigați un plus de imagine.

Horoscop 25 ianuarie 2026 – PEȘTI

Se poate să onorați invitația la un eveniment festiv și să vă întâlniți cu oameni pe care nu i-ați mai văzut de multă vreme și poate o să vă vedeți mai des de aici înainte. Poate faceți voi un pas spre împăcare cu cineva care v-a lăsat suficient timp de gândire ca să realizați că vă stă bine împreună.

Horoscop 25 ianuarie 2026 – BERBEC

O să vă caute cineva care vine cu o idee de proiect și o să vă consultați agenda să vedeți cum stați cu timpul și cu volumul de muncă, ca să știți dacă acceptați sau nu. Poate le-ați rămas datori unor oameni care v-au scos pe la evenimente și e rândul vostru să-i scoateți și voi la un party sau la un spectacol.

Citește și
Cod galben de ceață și polei pe drumurile din mai multe județe. Vizibilitatea este și sub 50 de metri
Cod galben de ceață și polei pe drumurile din mai multe județe. Vizibilitatea este și sub 50 de metri

Horoscop 25 ianuarie 2026 – TAUR

E vreo ceremonie prin târg și o să vă duceți și voi, că sunteți așteptați. E cineva apropiat care se căsătorește, împlinește o vârstă, are un succes ori își botează copilul. Poate treceți în revistă târgurile de sezon, vă vedeți și cu prietenii, stați la o cafea, la un vin fiert, la socializare.

Horoscop 25 ianuarie 2026 – GEMENI

O plecare prin împrejurimi, într-o stațiune de agrement, la un concurs pe o pârtie de schi sau la un concert e tot ce v-ar deconecta în perioada asta. Poate aveți un examen, un test, ceva care să vă propulseze în carieră, pe scena socială.

Horoscop 25 ianuarie 2026 – RAC

Se poate să vă dea cineva înapoi o datorie și să se regleze o situație care vă ținea încordați. Și relația poate continua, cu o comunicare mult îmbunătățită. O să faceți, poate, un efort să vă duceți prin țară, pe undeva, la cineva care vrea să audă de la voi un sfat, o vorbă bună.

Horoscop 25 ianuarie 2026 – LEU

O să interacționați cu multă lume, poate pentru că e un eveniment de amploare, și o să fie un schimb emoțional care să vă încarce bateriile sufletului. O să dați o fugă la cineva care v-a invitat la o aniversare sau o fi o reuniune cu prietenii care vor să stați la povești, pur și simplu.

Horoscop 25 ianuarie 2026 – FECIOARĂ

O să se adune rudele, familia lărgită, că aveți masă mare: se căsătorește cineva sau e alt motiv de petrecere, și o să fie o atmosferă caldă, pe gustul vostru. Poate le pregătiți celor mici un party, îi duceți în oraș la vreun club și o să fie animație, o să le placă.

Horoscop 25 ianuarie 2026 – BALANȚĂ

Întrevedere cu cineva care vrea să vă propună o colaborare și, în timp ce sorbiți o cafea, vă povestește despre ce e vorba, ca să vă faceți o idee. O să ieșiți la o plimbare, poate fi și un city break, ca să aduceți un plus de culoare în relație și să vă bucurați de viața în doi.

Horoscop 25 ianuarie 2026 – SCORPION

Poate, dacă stați la discuție, la masă, cu vreun om de afaceri, vă puteți lămuri în anumite privințe, ca să știți cum să abordați chestiunea, din ce unghi. O să vă faceți program de vizite și plimbări, ca să schimbați aerul, peisajul, să vă recreați.

Horoscop 25 ianuarie 2026 – SĂGETĂTOR

O întâlnire neașteptată și poate multe lucruri se vor schimba în bine, că o să aveți altă atitudine față de anumite situații. Se poate să luați parte la un concurs, poate fi și un eveniment monden, și o să vă faceți cunoscute ideile și proiectele.

Horoscop 25 ianuarie 2026 – CAPRICORN

Se poate să revedeți o persoană dragă care vine cu o surpriză pentru voi și o să vă inspire, poate se naște un proiect ambițios. O să vă faceți noi cunoștințe pe la mondenitățile la care veți ajunge și o să aveți cu cine să vă asociați la treabă și să ieșiți la distracție.

Etichete: astre, horoscop, planete, zodii,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO Drăgușin a jucat, din nou, pentru Tottenham. Imagini cu momentul intrării sale pe teren
VIDEO Drăgușin a jucat, din nou, pentru Tottenham. Imagini cu momentul intrării sale pe teren
Citește și...
Cod galben de ceață și polei pe drumurile din mai multe județe. Vizibilitatea este și sub 50 de metri
Știri Actuale
Cod galben de ceață și polei pe drumurile din mai multe județe. Vizibilitatea este și sub 50 de metri

Centrul Infotrafic atrage atenţia că, sâmbătă seară, sunt semnalate depuneri de polei pe DN 2, în judeţul Suceava, în timp ce în judeţele Argeş, Dâmboviţa şi Harghita este ceaţă, care scade vizibilitatea şi favorizează formarea gheţuşului.

Minor dispărut în Sectorul 2 al Capitalei. Poliția a emis un mesaj RO-Alert. Copilul a fost găsit
Știri Actuale
Minor dispărut în Sectorul 2 al Capitalei. Poliția a emis un mesaj RO-Alert. Copilul a fost găsit

Un băiat de 11 ani a dispărut din Sectorul 2 al Capitalei, iar poliția a emis un mesaj RO-Alert, la scurt timp după eveniment.

Huiduielile de la Iași la adresa lui Nicușor Dan, explicate de un sindicalist. Dovada adusă în discuție
Știri Actuale
Huiduielile de la Iași la adresa lui Nicușor Dan, explicate de un sindicalist. Dovada adusă în discuție

Liderul celui mai mare sindicat al profesorilor din judeţul Iaşi, Laviniu Lăcustă, afirmă că huiduielile înregistrate la manifestările de Ziua Unirii Principatelor nu reflectă spiritul oraşului.

Recomandări
Noi negocieri Ucraina–SUA–Rusia, duminica viitoare. Rușii și ucrainenii, „aproape prieteni” la primele discuții trilaterale
Stiri externe
Noi negocieri Ucraina–SUA–Rusia, duminica viitoare. Rușii și ucrainenii, „aproape prieteni” la primele discuții trilaterale

O nouă rundă de discuții ruso-ucrainene mediate de SUA va avea loc duminica viitoare la Abu Dhabi, după ce discuțiile anterioare din capitala Emiratelor au înregistrat progrese, dar fără a produce un acord de încheiere a războiului.

Surse: SIE ar putea reveni PSD-ului, cu Vasile Dîncu în frunte. Serviciile se pun la cale într-un „teambuilding” în Bistrița
Stiri Politice
Surse: SIE ar putea reveni PSD-ului, cu Vasile Dîncu în frunte. Serviciile se pun la cale într-un „teambuilding” în Bistrița

Conducerea PSD se află în acest weekend la Bistrița, unde participă la o întâlnire informală de tip „teambuilding”, pentru a discuta planurile de viitor, inclusiv despre șefia Serviciilor.

Ce le-a transmis Nicușor Dan românilor care se plâng că nu le ajung banii: „Trebuie să înţelegem cu toţii chestiunea asta”
Stiri Politice
Ce le-a transmis Nicușor Dan românilor care se plâng că nu le ajung banii: „Trebuie să înţelegem cu toţii chestiunea asta”

Președintele Nicușor Dan a spus la Iași că nu este ușor pentru cei care nu își pot plăti taxele și impozitele, dar speră ca situația să se echilibreze într-un timp „relativ” scurt.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 24 Ianuarie 2026

27:56

Alt Text!
La Măruță
23 Ianuarie 2026

01:31:08

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Ianuarie 2026

01:43:52

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Protezarea minim invazivă redă mobilitatea imediat. Ne explică dr. Robert Apostolescu, Chirurg de Excelență în Protezarea Articulară.

16:12

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Marseille - Lens 3-1 | De Zerbi o ajută pe PSG! Celelalte rezultate ale zile din Ligue 1 (VOYO)

Sport

Real Madrid - Villarreal 2-0! Kylian Mbappe îi readuce pe „Los Blancos” cel puțin provizoriu în fruntea La Liga