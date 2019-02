Grapini explică momentul rușinos cu voturile lui Kovesi: Mi-am făcut datoria față de țară

ziare.com

Europarlamentarul Maria Grapini a fost filmată, miercuri, în timp ce nu îi numără toate voturile Laurei Codruța Kovesi.

Laura Codruța Kovesi a câștigat votul din Comisia LIBE, pentru funcția de procuror european, cu 26 de voturi. Pe locul doi s-a clasat candidatul francez, cu 22 de voturi.

Totuși, Maria Grapini a venit să verifice voturile primite de Kovesi cu propria variantă de matematică. Grapini a luat trei voturi, le-a pus deoparte și a spus că sunt doar două.

Din nefericire pentru ea, a fost văzută de olandeza Judith Sargentini, vicepreședintele Comisiei LIBE, care i-a spus că va număra ea voturile.

Acum, Maria Grapini spune că nici vorbă să fi încercat să fure voturile lui Kovesi.

„Manipulatorii de serviciu spun că eu am vrut să fur la numărarea voturilor! Ce om normal la cap își poate închipui că ar vrea cineva să fure la numărat când ai lângă tine toată presa și când ai încă trei membri din comisie lângă tine? Și de ce as fi făcut-o? Și nu ar fi reacționat Macovei, dacă ar fi fost așa? Ca dovadă că primul teanc care l-am numărat a avut 22 de voturi așa cum am spus eu și când a fost renumărat de cea care a cerut să numere ea (este cea care a cerut sancționarea României și care a fost pe față pro Kovesi)! Cât de mizerabil să fii să acuzi aiurea un om? Eu am conștiința împăcată că mi-am facut datoria față de țară și nu am spus niciun neadevăr față de nici un candidat!”, a scris Maria Grapini despre moment.

