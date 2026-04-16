ANPC atrage atenţia că verificarea situaţiei juridice a imobilului şi a documentelor aferente este esenţială înainte de semnarea unui contract de achiziţie, potrivit ghidului dedicat consumatorilor.

„Achiziţionarea unei locuinţe reprezintă una dintre cele mai importante decizii financiare din viaţa unui consumator. În acest context, Ghidul cumpărătorului de locuinţe este primul document pe care îl recomandăm tuturor consumatorilor să îl parcurgă cu atenţie înainte de a lua decizia de achiziţie", susţin reprezentanţii ANPC.

Conform sursei citate, ghidul constituie un instrument practic de informare şi protecţie, menit să ajute consumatorii să înţeleagă etapele tranzacţiei, să identifice riscurile şi să ia decizii în deplină cunoştinţă de cauză.

Importanța notarului

În document se menţionează că notarul public are un rol esenţial în asigurarea legalităţii şi siguranţei tranzacţiei.

Astfel, prin activitatea sa, notarul verifică, în scopul prevenirii litigiilor, că actele nu cuprind clauze contrare legii şi bunelor moravuri; solicită şi oferă lămuriri părţilor, pentru a se convinge că acestea înţeleg conţinutul şi efectele actelor; verifică actele de proprietate şi istoricul juridic al imobilului, existenţa sarcinilor, interdicţiilor şi litigiilor; verifică registrele publice relevante; verifică existenţa documentelor administrative necesare (certificat fiscal, adeverinţă de la asociaţia de proprietari, certificat energetic etc.).

Totodată, notarul oferă consiliere juridică imparţială, redactează şi autentifică actele şi înscrie dreptul de proprietate în cartea funciară.

Actele autentice notariale au forţă juridică sporită şi pot constitui titlu executoriu.

Înainte de semnarea antecontractului, consumatorii trebuie să verifice dacă vânzătorul este proprietarul imobilului şi să analizeze cu atenţie extrasul de carte funciară, precum şi existenţa ipotecilor, interdicţiilor sau litigiilor.

Antecontractul stabileşte condiţiile principale ale tranzacţiei şi trebuie să includă: identificarea imobilului şi a părţilor; preţul total; valoarea avansului şi termenul pentru semnarea contractului final; modalitatea de plată; racordarea la utilităţi; situaţia juridică a imobilului; data predării locuinţei etc.

Pentru locuinţele aflate în fază de proiect, antecontractul trebuie încheiat în formă autentică şi notat în cartea funciară, cu respectarea condiţiilor legale privind avansul.

Documentele care trebuie verificate

Conform ANPC, pentru a evita probleme juridice, la încheierea contractului trebuie verificată existenţa autorizaţiei de construire, procesul-verbal de recepţie a lucrărilor şi certificatul de atestare a edificării construcţiei.

Totodată, antecontractul sau contractul trebuie să menţioneze clar: preţul total al imobilului; suma plătită ca avans; momentul plăţii diferenţei de preţ; moneda şi cursul valutar aplicabil.

În cazul locuinţelor noi, cumpărătorii beneficiază de: 3 ani garanţie pentru bună execuţie; 10 ani garanţie pentru vicii ascunse ale construcţiei şi 2 ani garanţie pentru bunurile achiziţionate împreună cu locuinţa.

Clauze pentru protecţia cumpărătorului

Clauze importante pentru protecţia cumpărătorului sunt: restituirea avansului dacă vânzătorul nu îşi respectă obligaţiile; posibilitatea retragerii din tranzacţie în anumite condiţii; penalităţi pentru întârzierea predării şi descrierea clară a dotărilor şi finisajelor.

Pe lângă preţul locuinţei, pot exista onorariul notarial şi TVA, tarifele de intabulare şi costuri suplimentare pentru credite ipotecare.

După finalizarea tranzacţiei, consumatorii trebuie să verifice înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară, să obţină un duplicat al contractului autentificat, să înregistreze imobilul la autorităţile fiscale, să schimbe contractele de utilităţi şi să anunţe asociaţia de proprietari, precizează sursa citată.

De asemenea, ANPC recomandă consumatorilor să solicite proiectul contractelor înainte de semnare, să citească cu atenţie toate clauzele şi să adreseze întrebări notarului şi vânzătorului.

„Nu semnaţi documente fără a le înţelege. Verificaţi finalizarea lucrărilor şi racordarea la utilităţi etc. Siguranţa unei tranzacţii imobiliare este condiţionată de o analiză minuţioasă şi de verificări riguroase. Cunoaşterea detaliată a tuturor aspectelor de către cumpărător, susţinută de intervenţia notarului public, asigură protecţia juridică necesară", se menţionează în comunicat.