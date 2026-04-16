Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunţat adoptarea în şedinţa de Guver a două ordonanţe de urgenţă foarte importante, pentru ca, pe viitor, statul român să-şi poată urmări cu mai mare atenţie şi mai mare eficienţă interesele strategice.

”Una dintre ordonanţele de urgenţă reglementează cadrul general de preluare de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a unor creanţe bugetare restante aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, ANAF, asupra unor societăţi cu capital majoritar sau integral de stat declarate ca fiind de interes strategic. Ordonanţa clarifică mecanismul de preluare a creanţelor, este vorba de creanţe bugetare, adică impozite, taxe, contribuţii, amenzi şi alte venituri ale bugetului general consolidat, inclusiv accesoriile acestora, precum şi alte creanţe aflate în administrarea instituţiilor statului sau instituţiilor de credit cu capital majoritar sau integral de stat, asupra societăţilor la care m-am referit”, a spus Dogioiu.

Ea a precizat că creanţele care fac obiectul preluării de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului se stabilesc prin hotărâri de guvern.

”Pentru ca această autoritate pentru Administrarea Activelor Statului să poată face această nouă misiune, sigur, a fost necesară şi o ordonanţă de urgenţă pentru ca ea să aibă un anumit tip de reorganizare. Repet, sunt doi paşi importanţi pentru ca, pe viitor, statul să-şi poată gestiona mai bine resursele”, a mai spus Ioana Dogioiu.