Fermierii au fost obligați să păstreze constant o temperatură cuprinsă între 23 și 25 de grade, pentru ca răsadurile să se dezvolte. Chiar și așa, trufandalele vor ajunge anul acesta în piețe cu câteva săptămâni mai târziu și mai scumpe.

Fermierii din Olt au plantat roșiile la începutul anului, dar valurile de ger au încetinit semnificativ dezvoltarea plantelor, deși centralele au mers zi și noapte. Ambianță: o femeie arată pe plantă: din cauza frigului, sunt stresate și se maronesc puțin la vârfuri, se strâng un pic.

Radu Șumălan, profesor Universitatea pentru Științele Vieții Timișoara: „Roșiile românești din solarii și sere vor apărea ceva mai târziu, cam cu o lună de zile. Prețurile vor fi mai mari datorită cheltuielilor mai mari, în special cu menținerea și încălzirea”.

În comuna Matca, din județul Galați, majoritatea legumicultorilor spun că nu au mai oprit centralele de la mijlocul lui decembrie.

Viorel Radu, legumicultor: „Am consumat în jur de 5 tone de cărbune, într-o lună de zile. Când plantam, consumam în jur de o tonă de cărbune pe noapte. Două mii de lei pe noapte."

Emil Pohrib, legumicultor com. Matca, jud. Galați: „Se cheltuie foarte mult. Depinde de suprafață. Se duce undeva la 10 mii de euro la o jumătate de hectar."

Corespondent PRO TV: „Pe această tavă sunt 200 de fire de ardei gras. La mijlocul lui aprilie vor deveni plante mature și vor începe să scoată recolta pe anul acesta."

În acest solar din Bihor, frunzuțele de ridichii abia se ivesc din pământ.

Domițian Gal, fermier: „În perioada aceasta, trebuia să fie cel puțin cu frunzele normale și poate cât un sâmbure de cireașă. Anul trecut erau mult mai avansați."

Specialiștii de la Banca de Resurse Genetice Vegetale din Buzău confirmă că gerul a afectat serios culturile de legume.

Costel Vînătoru, director Banca de Resurse Genetice Vegetale Buzău: „Avem plante legumicole care rezistă mai bine la frig, cum ar fi legumele verdețuri, salata, spanacul, pătrunjelul. Și avem legume termofile, cum ar fi ardei, vinete, tomate în special, castraveții, care nu rezistă la frig."

Cultivatorii estimează deja prețuri la piață mai mari cu cel puțin 10% față de anul trecut.

