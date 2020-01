Gabriela Firea îl ameninţă pe ministrul Mediului cu plângere penală. "A indus panică"

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri că a pregătit plângerea împotriva ministrului Mediului, Costel Alexe, pentru că a indus panica în rândul populaţiei prin afirmaţia că în Bucureşti ''se respiră otravă''.

"Am pregătit plângerea împotriva ministrului Mediului, pentru că a indus panica în rândul populaţiei, afirmând în emisiuni televizate şi reluând pe pagina de socializare că în Bucureşti cetăţenii ar trebui să poarte mască de protecţie şi că se respiră otravă. Consider că a avut sau are un interes şi politic şi patrimonial", a spus Firea, la sediul Primăriei Capitalei.

În opinia ei, afirmaţia ministrului Mediului induce panică în rândul populaţiei şi ''pune pe fugă sistemul investiţional''.

Referitor la faptul că ministrul Mediului nu a venit la PMB, unde l-a invitat vineri la o întrevedere, Firea a menţionat că prezenţa sa ar fi fost "o formă de respect" faţă de români şi de bucureşteni.

De asemenea, Firea solicită Guvernului să aplice principiul "poluatorul plăteşte" pentru vehiculele poluante.

"Cer Guvernului să aplice principiul 'poluatorul plăteşte' pentru vehicule poluante. Am luat o măsură pe plan local, vinieta 'Oxigen', dar, dacă Ministerul Mediului nu ia o măsură la nivel naţional, eficienţa luptei cu poluarea la nivel naţional va fi redusă, parţială, se va referi doar la Bucureşti", a spus Firea într-o declaraţie de presă.

De asemenea, ea solicită urgentarea lucrărilor la Centura ocolitoare a Capitalei şi demararea lucrărilor la noua Centură a Bucureştiului, care va face legătura între A1 şi A2; finalizarea lucrărilor la magistrala M5 şi demararea lucrărilor la magistrala M6; modernizarea în regim de urgenţă a trei dintre cele patru CET-uri.

Ea mai cere gestionarea eficientă a depozitelor de deşeuri, aspect despre care declară că în mod eronat s-a spus că ar fi atributul PMB. Firea a explicat că Municipalitatea nu avizează gropile de gunoi, ci Agenţia de Mediu.