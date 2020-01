Lovitură pentru Firea. Vlad Voiculescu și Nicușor Dan conduc în preferințele bucureștenilor

Vlad Voiculescu, candidatul PLUS pentru Primăria Capitalei, se află cu 7 procente peste Gabriela Firea în preferințele bucureștenilor, potrivit unui sondaj prezentat marți de PLUS.

Astfel, conform sursei citate, Alianța USR PLUS conduce în topul preferințelor bucureștenilor, potrivit acestui sondaj care a fost comandat de PLUS.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Primăria Bucureștiului, 35% dintre respondenți au arătat că ar vota cu candidatului Alianței USR PLUS în persoana lui Vlad Voiculescu, în timp ce 28% ar vota cu Gabriela Firea, iar 23% cu candidatul PNL, Rareș Bogdan.

8% dintre respondenți au răspuns că nu s-au decis/nu sunt siguri cu cine să voteze, în timp ce 6% au arătat că nu ar merge la vot.

De asemenea, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Consiliul General al Municipiului București, 30% dintre respondenți ar vota cu reprezentanții Alianței USR PLUS, în timp ce 25% cu cei ai PNL, 16% cu cei ai PSD, 4% cu cei ai ALDE/Pro-România, 3% cu cei ai PMP, 1% ar vota cu o listă independentă, în timp ce 12% s-au arătat nehotărâți, iar 9% au răspuns că nu ar vota.

Vlad Voiculescu și Nicușor Dan, cei doi candidați propuși de PLUS, respectiv USR, pentru funcția de primar al Bucureștiului, sunt practic la egalitate în preferințele locuitorilor Capitalei, care ar vota majoritar pentru candidatul Alianței USR PLUS, oricare dintre cei doi ar fi desemnat să intre în cursa pentru îndepărtarea Gabrielei Firea de la PMB, arată cercetarea sociologică.

În scenariile în care au fost testați alernativ drept candidați desemnați de Alianța USR-PLUS, rezultatele între aceștia diferă cu 1 punct procentual, la o marjă de eroare de +/- 2,9%.

Partidul condus de Dacian Cioloș a urmărit, prin acest studiu sociologic, să identifice preferințele românilor în ceea ce privește cursa electorală pentru Primăria Capitalei și pentru Consiliul General al Municipiului București, în contextul pregătirii campaniei electorale și al modalității de desemnare a candidaților comuni ai Alianței. Astfel, aspectele măsurate de acest chestionar vor fi utilizate în poziționarea politică a PLUS și a Alianței în viitoarea campanie electorală pentru alegerile locale.

”În urma acestor rezultate, PLUS reafirmă faptul că se poziționează în favoarea organizării alegerilor primare pentru desemnarea candidatului Alianței USR PLUS la Primăria Capitalei.” - se mai arată în comunicatul PLUS.

Sondajul a fost efectuat în perioada 4-19 decembrie 2019, la cererea PLUS, de Cult Research, care a realizat metodologia de eșantionare a datelor, colectarea și raportul frecvențelor. Datele au fost colectate prin metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) pe un eșantion reprezentativ de 1.124 de bucureșteni cu drept de vot la alegeriler locale.

Marja de eroare a eșantionului este de +/-2,9%, la un nivel de încredere de 95%. Metoda de eșantionare folosită a fost una aleatorie simplă.