Din fericire, este un accident fără consecințe grave. Cu puțin înainte de ora 9:00, fostul ministru pentru mediul de afaceri, Laufer, venea cu trotineta de undeva de pe strada Mircea Vulcănescu și îi avea pe trotinetă pe cei doi gemeni ai săi.

În momentul în care a ajuns să traverseze o trecere de pietoni, toți trei fiind pe trotinetă, o mașină care intra, practic, pe strada Mircea Vulcănescu - probabil - șoferița, asigurându-se să nu-i vină vreo mașină din partea stângă, i-a surprins și i-a lovit.

Momentele imediat următoare au fost destul de dramatice, pentru că, spun martorii care au ajuns aici imediat, cei doi copii erau practic azvârliți pe caldarâm, iar Ilan Laufer era rănit la cap.

Cel puțin, imaginile surprinse de martori îl înfățișează pe fostul ministru bandajat la cap, însă, din ceea ce spun oficialii Brigăzi Rutiere a Poliției Capitalei, lucrurile nu sunt grave deloc. Practic, e o rană ușoară suferită de fostul demnitar.

Copiii nu s-au ales decât cu o spaimă, cu siguranță au fost câteva minute mai târziu preluați de mama lor. În zonă au ajuns și două echipaje SMURD pentru a le acorda primul ajutor, însă ceea ce susțin autoritățile rutiere, n-a fost cazul ca niciunul dintre cei trei să fie transportat la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare.

De altfel, am reușit să luăm legătura cu Ilan Loufer la telefon, acesta ne-a confirmat faptul că ar fi fost accidentat pe trecerea de pietoni, că nu consideră că e ceva foarte grav și cu atât mai puțin nu vrea să vorbească despre acest accident, soldat, din fericire, doar cu o spaimă.