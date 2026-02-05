UPDATE Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a dispus arestarea preventivă a celor trei inculpați, pentru o perioadă de 30 de zile.﻿

Trei bărbați acuzați de trafic de droguri sunt bănuiți că aduceau cocaină și hașiș din Spania pentru piața neagră din țară. Unul dintre suspecți a fost prins în apropierea Bucureștiului. A încercat să fugă, iar polițiștii l-au oprit cu focuri de armă. Doi agenți au fost răniți, iar mașinile lor de intervenție, avariate, în timpul operațiunii.

Unul dintre suspecți, fiul unui fost ofițer din Ministerul Afacerilor Interne, a fost prins în localitatea Gruiu din Ilfov. Polițiștii l-au urmărit și în momentul în care bărbatul a pornit cu drogurile la bord, l-au oprit în trafic. Ca să scape, bărbatul a lovit două mașini ale poliției, iar doi agenți au fost răniți.

Pentru a-l opri, polițiștii au fost nevoiți să tragă focuri de armă. În cele din urmă, bărbatul a fost imobilizat. Avea la bord 4 kilograme cocaină și 8 kilograme hașiș și era sub influenta drogurilor.

Corespondent PRO TV: „Cel de-al doilea individ a fost depistat într-o locuință din Voluntari, având și el asupra sa droguri. Anchetatorii au stabilit că suspecții ascundeau substanțele interzise la mai multe adrese din Ilfov, București și Constanța. S-au făcut nouă percheziții domiciliare, unde au fost găsite sume de bani, acte relevante în anchetă dar și un kilogram de cocaină”.

Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt IGPR: „Acțiunea a vizat un grup infracțional organizat cu legături externe și conexiuni în lumea narco-traficanților din America Latină și Europa implicat în trafic internațional și intern de droguri de risc și mare risc.”

Anchetatorii au stabilit că rețeaua a fost creată în octombrie anul trecut.

Cei doi suspecți, cu ajutorul unui complice care a comis infracțiuni într-o țară din afara Uniunii Europene aduceau periodic droguri din Spania, pe care le vindeau unor rețele de dealeri.

Numai în ianuarie ar fi adus aproximativ cinci kilograme de cocaină și opt kilograme de hașiș, cu valoarea de piață de aproximativ 400.000 de euro.