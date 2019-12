Fetiță de 12 ani găsită noaptea într-o pădure din Gura Șutii. De ce ar fi fugit de tatăl ei

O fetiţă de 12 ani din Gura Şuţii, județul Dâmbovița, a fost dusă în stare de șoc, sâmbătă seara, la spitalul din Târgoviște.

Copila a fost găsită de niște vecini într-o pădurice de lângă casă. Era speriată și nu a putut să povestească nimic din ceea ce i s-a întâmplat.

Ulterior, polițiștii au aflat că fata ar fi fost bătută de tatăl său pentru că nu ar fi stat cu fratele ei mai mic, iar de teama părintelui s-a refugiat printre copaci, unde a stat mai bine de o oră, în ploaie și în frig.

Întâmplarea a avut loc în aceeași localitate în care în luna septembrie, o fetiță de 11 ani a fost ucisă de un cetățean olandez.

Părinţii fetei povestesc că erau la serviciu, iar pe seară, când s-au întors acasă, au găsit-o la un magazin din sat. Tatăl recunoaşte că a certat-o, însă poliţiştii spun că ar fi fost mai mult de atât. Speriată, copila a fugit de acasă, iar timp de o oră nimeni n-a mai ştiut nimic de ea.

Tatăl fetei: "Ea a plecat la un magazin, am fost după ea la magazin, am certat-o. De ce pleacă noaptea?. În timpul ăsta, ea să vină acasă, a plecat într-o pădurice. M-am dus, am căutat-o, n-am mai găsit-o. A fost găsită jos, tremura."

După ce au văzut că fata nu mai apare acasă, rudele dar şi vecinii au pornit în căutarea ei. În cele din urmă fata a fost găsită într-o pădure.

Vecin: "M-am dus lângă ea cu lanterna. Era aşa, într-o parte, lungita, jos acolo, desculţă."

Apropiaţii fetei au fost aduşi la secţia de poliţie pentru audieri. Între timp, copila primeşte îngrijiri la spitalul din Târgovişte, iar medicii legişti urmează să o examineze pentru a afla dacă a fost victima unei infracţiuni.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru violenţă în familie şi spun că au sesizat reprezentanţii Direcţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului Dâmboviţa, pentru a face o anchetă în acest caz şi pentru a lua măsurile care se impun. Dacă va fi găsit vinovat de rele tratamente, tatăl risca să fie decăzut din drepturile părinteşti.