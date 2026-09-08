Această practică, care presupune explorarea unor locuri periculoase și abandonate, poate duce la accidente grave, iar autoritățile insistă pe necesitatea unui dialog deschis între părinți și copii pentru prevenirea tragediilor.

Termenul de „Urbex” provine de la „urban exploration” și desemnează explorarea unor spații precum fabrici-fantomă, case, hoteluri sau alte clădiri părăsite. Deși a pornit inițial în Franța și Belgia, trendul a devenit extrem de popular și în România, fiind alimentat de dorința adolescenților de a face selfie-uri, de a obține adrenalină și de a strânge cât mai multe aprecieri pe rețelele de socializare, în special pe TikTok, explică polițiștii.

În spatele imaginilor care par atractive, se ascund însă riscuri majore. Autoritățile subliniază că aceste locații pot prezenta scări instabile, geamuri sparte, gropi și alte capcane care le pot pune viața în pericol tinerilor.

Pentru a gestiona această situație, MAI le recomandă părinților să abordeze subiectul direct cu copiii lor, explicându-le că accesul în astfel de zone este interzis și că nicio fotografie nu merită un risc major. Autoritățile au detaliat acest mesaj într-o postare pe rețelele de socializare:

„Eşti părinte de adolescent? Atunci e foarte posibil să fi auzit deja de urbex. Şi, dacă te întrebi ce mai înseamnă cuvântul ăsta, te lămurim noi. Urbex vine de la "urban exploration" şi înseamnă explorarea unor locuri abandonate, fabrici, case, hoteluri sau alte clădiri care pot părea interesante, după orele de la şcoală. Doar că aceste locuri pot ascunde scări instabile, geamuri sparte, gropi sau alte pericole”, au transmis reprezentanții MAI.

Instituția a continuat cu sfaturi concrete pentru prevenirea accidentelor:

„Ce poţi face? În primul rând, vorbeşte cu copilul tău. Ascultă-l cum îţi va spune că doar explorează, că este cool şi că toţi fac asta. Apoi explică-i că o clădire abandonată nu este şi sigur de vizitat. Unele locuri pot fi instabile, iar accesul interzis. Nu trebuie să-şi riste viaţa ca să demonstreze ceva în faţa prietenilor. Dar dacă tot merge cu prietenii, iar el nu intră, să nu uite de numărul de urgenţe 112”, au precizat polițiștii.