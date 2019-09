Fată salvată de părinți din mâinile proxeneților. „Te duci la poliţie, nu se ia nicio măsură”

Anchetă în Argeş, unde lucrătorii de la crima organizată au descins în Câmpulung Muscel, la domiciliile a 8 indivizi, bănuiţi de trafic de minori şi de droguri.

Suspecţii ar fi oferit droguri unor copile în schimbul serviciilor sexuale. Dosarul a pornit de la plângerile făcute de părinţii unei fete care dispărea frecvent de acasă.

Polițiștii au stabilit că, din 2018 până în prezent, cei în cauză ar fi determinat două adolescente să practice prostituția.

Indivizii le-ar fi racolat pe fete prin metoda loverboy, adică le făceau să se îndrăgostească de ei, iar mai apoi le ofereau droguri şi profitau de ele.

Acţiunea a avut loc, se pare, după ce mama uneia dintre victime, în vârstă de 15 ani, s-a dus la Caracal să se plângă că fata ei a dispărut de şapte ori în ultimul an, de acasă, iar autorităţile nu au făcut nimic pentru a o găsi şi a-i pedepsi pe cei ce o exploatau.

După ce părinţii adolescentei au făcut public cazul, adolescenta a fost internată, pentru consiliere şi tratament, într-o unitate a sistemului de protecţie a copilului.

Părinţii povesteau, în urmă cu o lună, ca fiica lor de 15 ani a fost ademenită de invidizi necunoscuţi care i-au oferit etnobotanice.

Astfel, copila a devenit dependentă şi, folosindu-se de ea, traficanţii au exploatat-o sexual. Au mers la poliţie, însă, susţin părinţii, autorităţile nu s-ar fi implicat prea mult în acest caz.

Mama victimei: „Nu avem ce să facem, asta e sistemul nostru, noi nu avem personal ca să mergem s-o căutăm zi de zi. La ultima dispariţie, eu m-am uitat pe site-ul Poliţiei Romane, la copiii dispăruţi. Nu apărea acolo. Când a fost găsită în portbagajul unei maşini cu un major, drogată, noi am sunat poliţia. Nu pot să vă zic ce sentiment am avut când am văzut-o”.

Disperaţi, părinţii copilei se plângeau atunci că nu s-a făcut nicio anchetă pentru că oraşul Câmpulung este controlat de clanuri.

Tatăl fetei: „Aş vrea să vă imaginaţi cum anumiţi interlopi vin acasă, aduc droguri copilului tău, ţi-l ia de acasă, ţi-l trimite la prostituţie, fac bani pe el, te duci la poliţie, nu se ia nicio măsură şi tu ieşi înapoi în oraş şi ăla îţi râde în faţă ! Imaginaţi-vă !”.

Fata a fost în cele din urmă salvată şi internată pentru tratament.

Iuliana Matei, dir. Adj. DGASPC: „Fata are nevoie de servicii specializate şi vrem ca o perioadă să fie în atenţia noastră, astfel încât să beneficieze de servicii pentru reabilitarea sa”.

Poliţiştii spun că au primit mai multe sesizări despre traficanţii de droguri în oraş, cazuri pe care le-ar fi înaintat către DIICOT încă din 2018.

