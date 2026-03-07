Surse judiciare afirmă că este vorba despre Niţă Cami, zis Fane Văncică.

”La data de 6 martie 2026, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Grupuri Infracţionale Violente au reţinut un bărbat, în vârstă de 40 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de şantaj. În perioada noiembrie 2025 - prezent, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Grupuri Infracţionale Violente, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, au efectuat cercetări într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de şantaj”, a transmis, sâmbătă, Poliţia Capitalei.

Din cercetări a reieşit că, în perioada octombrie - noiembrie 2025, bărbatul ar fi ameninţat persoana vătămată, administrator al unei societăţi comerciale, cu exercitarea unor acte explicite de violenţă fizică, precum şi cu acţiuni denigratoare la adresa societăţii, în scopul de a o constrânge să îi remită lunar suma de 25.000 de lei, cu titlul de ”taxă de protecţie”.

”În concret, la data de 30 octombrie 2025, în timp ce se afla în incinta unui sediu social cu punct de lucru în Sectorul 3, în contextul unei discuţii purtate cu persoana vătămată, asociat al societăţii respective, acesta ar fi ameninţat-o cu moartea şi cu exercitarea unor acte de violenţă fizică, precum şi cu denigrarea afacerii, pentru a o determina să îi remită, lunar, suma de 25.000 de lei, cauzându-i acesteia o puternică stare de temere. De asemenea, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, la datele de 31 octombrie 2025, 4 noiembrie 2025 şi 13 noiembrie 2025, bărbatul s-ar fi deplasat în faţa unui alt punct de lucru al societăţii, situat în Sectorul 1, unde ar fi întreprins acţiuni denigratoare ce vizau activitatea societăţii, cu scopul de a exercita presiuni psihice asupra persoanei vătămate pentru a o determina să achite suma solicitată”, au precizat poliţiştii.

Totodată, acesta ar fi abordat clienţi sau potenţiali clienţi ai societăţii, cărora le-ar fi comunicat informaţii false privind calitatea serviciilor prestate, cu scopul de a-i determina să nu mai apeleze la serviciile respectivei societăţi.

”În urma investigaţiilor efectuate de poliţişti, s-a stabilit faptul că bărbatul se afla pe teritoriul unui alt stat, respectiv în Belgia, urmând să revină în România. Astfel, la data de 6 martie 2026, poliţiştii din cadrul Serviciului Grupuri Infracţionale Violente, cu sprijinul echipelor de intervenţie din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, au pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele acestuia, bărbatul fiind depistat pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă din Otopeni”, au transmis poliţiştii.

Suspectul a fost condus la sediul Serviciului Grupuri Infracţionale Violente pentru audieri, iar în baza probatoriului administrat faţă de acesta a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că bărbatul este Niţă Cami, zis Fane Văncică.

În trecut, acesta a fost condamnat pentru că şi-a agresat iubita, în mediul online apărând imagini cu agresiunea. El a fost eliberat în 2024.