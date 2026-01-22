94 de suspecți – funcționari, dar și simpli cetățeni – sunt urmăriți penal pentru modul în care numeroase persoane din Republica Moldova, Ucraina și Rusia au obținut ilegal cetățenia română.

Anchetatorii descind în mai multe localități

Procurorii Parchetului General și ofițeri ai Poliției de Frontieră au descins dimineața la locuințe din orașul Bucecea și comunele alăturate. Ancheta începută în 2024 vizează o rețea organizată, care a acționat cu sprijinul unor funcționari publici din servicii de evidență a populației și unități administrative locale.

Laurențiu Valentin David, purtător de cuvânt, Poliția de Frontieră: „Au fost obținute documente de identitate pentru persoane născute în Moldova, Ucraina și Federația Rusă. Domiciliile au fost stabilite în mod fictiv, prin contracte de închiriere false sau falsificate, întocmite cu ajutorul unor intermediari.”

Domicilii fictive apar în evidențele oficiale

Peste o sută dintre beneficiari figurează cu domicilii într-o zonă din Botoșani, așa că fiecare locuință a fost verificată de anchetatori, pentru a vedea dacă ei chiar stau acolo. În comuna Vârfu Câmpului, surprizele s-au ținut lanț. Casele verificate erau părăsite sau cu proprietarii decedați.

Localnică: „Dărâmata asta (n. red. locuință) a fost dată la ucraineni.”

Corespondent PRO TV: „Ați văzut ucraineni? Eu nu am văzut pe nimeni. Sunt zeci de oameni care apar în acte aici.”

Localnică: „Nu știu cum au făcut, dacă ei sunt morți. Dvs. vedeți, casa e dărâmată, ei sunt morți din ’66.”

Primarul actual era la început de mandat, când s-a pornit ancheta.

Ovidiu Domunco, primar comuna Vârfu Câmpului: „Nu este vizată instituția primăriei Vârfu Câmpului, doar domiciliile unor persoane fizice.”

Corespondent PRO TV: „Ați primit în spațiu?”

Dumitru Hagiu: „Nici în ogradă, dar în spațiu.”

Corespondent PRO TV: „Ce credeți? V-a folosit adresa?”

Dumitru Hagiu: „Cred că au luat bani.”

Corespondent PRO TV: „Câți figurează în acte?”

Dumitru Hagiu: „7. Ucraineni. Eu nu i-am văzut. Cine știe cui i-au trebuit bani și a făcut mișmașuri.”

94 de suspecți vor fi audiați și sunt cercetați pentru luare și dare de mită, trafic de influență și fals în înscrisuri.

