Rezultatele loto din 3 septembrie 2026:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Super Noroc:

Loto 6 din 49:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,98 milioane de lei (peste 757.700 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,49 milioane de lei (peste 854.500 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 5,46 milioane de lei (peste 1,03 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 575.300 de lei (peste 109.400 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 763.700 de lei (peste 145.200 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 875.000 de lei (peste 166.400 de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 105.900 de lei (peste 20.100 de euro). La Super Noroc este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 397.300 de lei (peste 75.500 de euro).