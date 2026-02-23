Femeia a reușit să conducă până la un centru de permanență, unde medicii au chemat elicopterul SMURD. Potrivit pompierilor, astfel de instalații de încălzire sunt un real pericol dacă nu sunt curățate.

Explozia s-a produs într-o gospodărie din comuna Călărași, județul Botoșani. Cele două femei erau în casă, în camera cu soba. Deflagrația a fost atât de puternică încă a distrus încăperea.

Localnic: „A fost o explozie puternică, podeaua de la casă a ridicat-o în sus”.

Tânăra de 17 de ani a suferit arsuri la nivelul feței și pe mâini, iar mama a fost rănită la ambele brațe.

Femeia a reușit să conducă până la centrul de permanență dintr-o comună alăturată. Medicii de acolo au solicitat intervenția elicopterului SMURD de la Iași, pentru că au suspectat arsuri ale căilor aeriene în cazul minorei.

Fata rămâne internată și este în stare stabilă, spun doctorii. Mama a primit îngrijiri la camera de gardă.

Potrivit pompierilor, sobele necurățate și coșurile neizolate corespunzător pot duce la adevărate tragedii.

Dorina Lupu, purtător de cuvânt ISU Botoșani: „Pentru prevenirea incendiilor, verificați și curățați coșurile de fum, evitați improvizațiile, nu depozitați materiale combustibile lângă surse de căldură și nu lăsați echipamentele de încălzire nesupravegheate.”

Polițiștii au deschis acum o anchetă.