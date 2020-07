Explozie a numărului de angajări. Joburile de care au început să fugă românii

În această vară se fac cu 50% mai multe angajări decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit celei mai mari platforme de recrutări online din țara noastră.

Multe companii au fost nevoite să suplimenteze numărul angajaților pentru a-și dezvolta serviciile online.

Cele mai multe recrutări s-au făcut în retail, IT, firme de curierat, fabrici, dar și clinici private și farmacii.

Pe de altă parte, oamenii nu mai vor să lucreze în magazine, de teamă că sunt prea expuși virusului SARS COV-2.

La această firmă de cablaje din Ciugud, județul Alba, au fost angajați 18 de oameni numai în ultimele luni și ar mai fi nevoie de electricieni și ingineri. Recrutările sunt făcute, însă, în condiții speciale.

Laura Moga Pema, proprietara unei companii de cablaje: ”La interviu li s-a luat temperatura, au fost doar într-un spațiu special amenajat, au păstrat distanța socială, iar persoanele acceptate au putut începe munca doar după 14 zile în care i-am rugat să stea cât mai mult izolați”.

Si această firmă de curierat caută oameni. Pentru că sunt mai multe comenzi online ca niciodată a angajat recent 130 de curieri, manipulanți și operatori pentru call center.

Elena Anghel, director HR firmă de curierat: ”În această perioadă recrutăm mult mai ușor față de aceeași perioadă a anului trecut pentru că foarte mulți își caută un loc de muncă și sunt dispuși să facă o reconversie profesională. Spre exemplu, am recrutat oameni din horeca, ospătari, chelneri”.

Conform celei mai mari platforme de recrutări online din țara noastră, în această perioadă oferta de job-uri este cu aproape 50% mai mare față de anul trecut.

Românii se feresc de supermarketuri

Vlad Curtifan, Best Jobs România: ”Știm că vară, e o perioadă când interesul angajaților scade foarte mult, având în vedere că e o perioadă a concediilor, dar situația din piața muncii pe fondul crizei și a instabilității economice a făcut în așa fel încât cifrele din acest punct de vedere să fie mai mari”.

Însă românii nu mai sunt atât de dornici să lucreze în supermarket-uri și hypermarket-uri.

Vlad Curtifan, Best Jobs România: ”Interesant este că de când am început această criză, angajații, candidații au mers către acest domeniu, de retail, însă, luna trecută am avut o scădere de 60% a aplicărilor pentru retail”.

Potrivit unui studiu din anul 2019, aproape 70% dintre români sunt dispuși să-și schimbe meseria, iar cei mai deschiși la o schimbare sunt angajații cu vârste cuprinse între 31 și 50 ani.