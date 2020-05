Afacerea care a crescut cu 70% în timpul pandemiei. Se fac angajări

Dacă pandemia a lovit în plin anumite afaceri, pe altele le-a ajutat să se dezvolte. Este și cazul companiilor din domeniul jocurilor video, care au vândut chiar și cu 70% mai mult în acesta perioadă.

România se încadrează în tendințele internaționale: la nivel global, în luna martie s-au înregistrat cele mai multe descărcări de jocuri pe telefoanele mobile din istorie - peste 1,2 miliarde.

Pentru divertisment, dar şi pentru a rămâne conectaţi cu prietenii în perioada izolării, foarte mulţi oameni s-au orientat către jocurile video. Aşa se face ca vânzările au crescut considerabil în ultimele două luni.

Radu Necula, director studio jocuri video: "Exact când începe limitarea mişcării într-o ţară exact atunci ne cresc şi nouă vânzările. Pot să spun că vânzările au crescut undeva între 30- 40%, în unele titluri chiar 60-70%. Jocurile care au interacţiune socială sunt mult mai căutate acum."

Şi companiile mici româneşti "simt" în vânzări valul de noi jucători. Românii prefera în general jocurile cu maşini şi sporturi, în special fotbal.

Mihai Goșa, cofondator studio jocuri video: "Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut vânzările s-au dublat aproape, ajutaţi fiind mai ales de chinezi, unde cred că numărul lor s-a triplat."

Companiile din România fac angajări

Şi pentru că trendul este crescător, multe companii din domeniul jocurilor video se gândesc să îşi mărească echipa. Avantajate în această perioadă sunt cele care dezvoltă jocuri integral, de la o idee iniţială.

Cătălin Butnariu, preşedintele Asociației Dezvoltatori de Jocuri: "Acest sector a trecut cu bine perioada, s-au adaptat foarte rapid la lucrul de acasă şi îşi continua activităţile foarte ok, chiar angajează. Acum câteva zile erau peste 130 de roluri la primele 4, 5 companii."

Radu Necula, director studio jocuri Cluj: "Industria este într-o continuă creştere, suntem mai mulţi de la an la an, acum şi cu pandemia asta, am văzut cât de important este să avem produse făcute 100% în România."

Apetitul crescut pentru jocuri video s-a resimţit şi în cererea de console de gaming și accesorii. Una dintre cele mai mari platforme de vânzări online a comercializat de trei ori mai mult faţă de o perioadă obişnuită.