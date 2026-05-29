Pe rețelele sociale, postările despre acest subiect abundă de comentarii care susțin că drona ar fi fost de fapt ucraineană și că ar fi o înscenare, menită să implice România în război.

Cum multe din aceste comentarii sunt lăsate de conturi fără fotografii, prieteni, ori activitate online, experții spun că este vorba despre boți și, în mod evident, este o acțiune orchestrată de dezinformare. Autoritățile fac apel către populație să reclame dacă întâlnesc în online asemenea conturi.

Corespondent Știrile ProTV: „Chiar la postarea Ministerului Apărării Naționale, cu transmisiune live, în care oficialii anunțau clar că a fost vorba despre o dronă rusească, sunt zeci de comentarii cu același mesaj clar, scurt, dar cu alte cuvinte - "drone ucrainene", a fost drona ucrainenilor, fie afirmații, fie sub semnul întrebării, "sunt rusești sau ucrainene", doar pentru a sădi un sâmbure de neîncredere - cum este și acest comentariu de la un cont fără poze, cu nume extrem de comun”.

Conturile care răspândesc dezinformări

În multe situații, aceste conturi răspândesc informația că România va fi târâtă în război.

Dragoș Stanca, inițiator Ethical Media Alliance: „România este în război de tip informațional de ani de zile, noutatea e că e amplificat cu ajutorul tehnologiilor existente. În 2026, activitatea de tip comentarii, like-uri, share-uri se poate automatiza complet. Există ferme de boți, softuri care mimează comportament uman, care generează în mod instantaneu comentarii bazate pe cuvinte-cheie”.

Comentariile apar atât la paginile instituțiilor oficiale, cât și în postările influencerilor. Vitalie Cojocari, jurnalist cunoscut pentru postările sale legate de războiul din Ucraina, povestește că astfel de comentarii au apărut instant, ca și cum ar fi fost programate.

Vitalie Cojocari, jurnalist: „În momentul în care am dat post la articolul pe care l-am scris pe pagina mea de Facebook, am observat că fix în secunda doi, dar chiar în secunda doi, a apărut un comentariu care spunea, citez, că nu este dronă rusească, este dronă ucraineană. Ce este grav și ce am observat e că există și oameni care cred aceste narative și e foarte periculos. Vor să îi năucească pe oameni cu tot felul de informații, să nu mai aibă încredere în ceea ce spun autoritățile sau chiar jurnaliștii, astfel încât ei să creeze în acest război hibrid alte victime, și anume oamenii care stau și își iau informațiile de pe social media”.

Dragoș Stanca: „De foarte multe ori se spune că războaiele moderne nu se câștigă pe câmpul de luptă, se poartă și se câștigă în mințile oamenilor. Cei care ne urmăresc trebuie să înțeleagă că tot ce se întâmplă în spațiul digital și social nu este informație corectă, e informație algoritmică, nu este o sursă de informație, este o sursă de dezinformare, o sursă de generare de haos și de emoție în sprijinul puterilor ostile intereselor țării noastre”.

Informațiile false ar trebui eliminate chiar de administratorii rețelelor sociale, dar și de autorități.

Mihai Rotariu, Directoratul Național de Securitate Cibernetică: „Autoritățile, în zona lor de competență, trebuie să raporteze conturile respective către platforma de social media, dar nu în ultimul rând, putem face acest lucru și noi, să raportăm utilizatorii în momentul în care identificăm astfel de conturi. Vă dați seama că există o multitudine, mii, sute de mii de conturi de tip bot, e foarte greu ca doar o autoritate să monitorizeze toată această activitate pe social media”.

Autoritățile ne recomandă să verificăm informațiile din mai multe surse oficiale. Putem, de asemenea, să verificăm conturile care răspândesc astfel de informații. Cele fără poze ori cu poze făcute cu inteligență artificială, fără prieteni și fără interacțiuni sunt, cel mai probabil, doar boți.