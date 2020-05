Examenul la medicină s-ar putea susține pe Arena Națională. Ce spun reprezentanții universității de medicină

Examen la medicină pe modelul sud-coreean. Conducerea Universitatii de Medicina si Farmacie din București ia în calcul susținerea admiterii, la sfârșitul lui iulie, pe Arena Națională.

Rectorul a discutat deja cu viceprimarul capitalei și susține ca există un avantaj clar în folosirea stadionului în detrimentul amfiteatrelor.

Victor Jinga, Rector U.M.F. ”CAROL DAVILA”: ”Dacă este o idee practică, putem să o aplicăm. Am gândit-o plecând de la o fotografie din Coreea de Sud care ilustra un examen susținut pe un stadion. Am mers împreună cu viceprimarul capitalei și am studiat dacă este fezabil, sunt niște avantaje în sensul în care sunt patru intrări mari și foarte multe intrări mici unde pot fi disipați candidații și orientați de către voluntarii noștri studenți să nu stea aglomerați la intrare”.

De asemenea Rectorul U.M.F. a mai adăugat că supravegherea examenului se va face prin intermediul camerelor video: ”Legat de gazon este mai greu deoarece se distruge datorită scaunelor și se poate da în tribune, dacă plouă stadionul este acoperit. Supravegherea se va face cu camere video și prin intermediul supraveghetorilor. Singura problemă este să le asigurăm un fel de pupitre, chiar dacă este exemen grilă și este necasar să bifeze răspunsurile corecte, studenții trebuie să aibe și condiții comode de a lucra pe teza de examen”.