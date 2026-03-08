Textul aprobat la referendum va fi înscris în Constituție, transmite agenția de presă, preluată de Agerpres.

Coexistență cu „francul elvețian virtual"

În pofida sprijinului clar pentru numerar, autoritățile elvețiene continuă să analizeze, alături de alte țări europene și China, lansarea unui „franc elvețian virtual" — o criptomonedă emisă de Banca Națională. Dacă se concretizează, aceasta va trebui să coexiste cu monedele și bancnotele fizice.

Record mondial păstrat: moneda de 10 cenți din 1879

Rezultatul referendumului garantează păstrarea unui record mondial: Elveția utilizează cea mai veche monedă din lume — cea de 10 cenți, emisă fără modificări din 1879.

Inițiativa aprobată prevede că autoritățile monetare trebuie să asigure disponibilitatea constantă a monedelor și bancnotelor. Elveția practică democrația directă: alegătorii sunt consultați în mod regulat la nivel federal, cantonal și municipal.