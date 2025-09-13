Elevul din Maramureș care a murit la școală trecuse recent un control medical. Medicii nu au descoperit nimic suspect

13-09-2025 | 08:17
Tragedie la o școală din Maramureș. Un băiat de 13 ani a murit vineri, după ce i s-a făcut rău la finalul orei de sport.

autor
Adina Timiș

Își aștepta mama, care e secretară la unitatea de învățământ, ca să plece împreună acasă. Dar înainte ca aceasta să apară, elevul a căzut ca secerat, spun martorii. Medicii nu l-au mai putut salva.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Totul s-a întâmplat în fața Școlii Gimnaziale Băița de sub Codru. Băiatul încheiase ora de sport și se pregătea să plece spre casă, împreună cu mama lui.

Localnic: „O făcut ora de educație și i-o venit rău și s-o lăsat acolo pe trepte și o întrebat profesoara nu ți-e bine?” și s-o lăsat jos și i-o pus mâna sub cap. Un băiat liniștit, la locul lui...”

Adriana Conea, directoare: „Mama e secretară și urma să iasă din școală și să plece spre casă, doamna de servici a văzut că i se face rău și a vrut să-i dea apă și l-a prins și l-a așezat pe scări, iar un muncitor de aici i-a făcut masaj cardiac."

Intervenția medicilor

Medicii au ajuns de urgență la fața locului - inclusiv cu un elicopter SMURD. După ce l-au resuscitat pe elev aproape o oră, nu au mai putut decât să declare decesul. Momentan nu se știe din ce cauză s-a petrecut tragedia.

Localnic: „A fi jucat fotbal pe teren și i s-a făcut rău, de-abia a suflat, a tras aer.”

Reporter: „Avea probleme de sănătate?”

Localnic: „Da, cu inima."

Bogdan Cătălin Pop, primar Băița de sub Codru: „Era în echipa de fotbal, în luna august a efectuat vizita medicală cu test de efort, fără să fie indicii de probleme medicale. Un copil minunat, cu rezultate bune la învățătură."

Oamenii legii urmează să discute cu dascălii și cu alți martori, pentru a face lumină în acest caz.

Florina Meteș, purtător de cuvânt IPJ Maramureș: „Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care a survenit decesul.”

Anchetatorii așteaptă inclusiv rezultatele necropsiei, pentru posibile indicii privind moartea băiatului.

Sursa: Pro TV

Etichete: scoala, maramures, deces, elev,

Dată publicare: 13-09-2025 07:37

