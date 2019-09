Elena Udrea, zâmbitoare Curtea de Apel București. Ce a spus despre justiția din România

Pentru prima dată de când s-a întors în România, după episodul Costa Rica, Elena Udrea și-a făcut apariția la procesul în care este acuzată, alături de Ioana Băsescu, de finanțarea ilegală a campaniei electorale din 2009 a lui Traian Băsescu.

Udrea a venit împreună cu tatăl fetiței ei, iar la finalul ședinței, de altfel foarte scurtă, a declarat că i-au lipsit jurnaliștii români, nu și procesele.

Elena Udrea a venit însoţită de iubitul ei şi tatăl fetiţei pe care cei doi o cresc împreună. A avut termen în procesul în care este judecată pentru finanţarea ilegală a campaniei fostului preşedinte Traian Băsescu la alegerile din 2009.

Elena Udrea: „Eu cred că lucrurile sunt în schimbare spre bine în România, în general, şi în Justiţie. Am motivele mele pentru care cred lucrurile acestea. Nu vreau să facă analize, nici să spun motivele pentru care am plecat, nici cele pentru care am venit. Sunt o mulţime de motive multe le ştiţi, Să o iau de la capăt cu ce s-a întâmplat, cine, nu vreau să fac asta.”

Elena Udrea a fugit din România în timp ce era judecată pentru mai multe fapte de corupţie. Ea a primit vestea condamnării la 6 ani de închisoare în dosarul „Gala Bute”, în timp ce era în Costa Rica.

Fostul ministru al Dezvoltării s-a întors în România după ce şefa DNA, Codruta Kovesi, a fost îndepărtată din funcţie, iar condamnarea primită în dosarul „Gala Bute” a fost anulată.

Elena Udrea: „Nu vreau să o iau de la capăt cu toate subiectele. Am alte lucruri de făcut, îmi este bine aşa.”

Reporter: „De ce aţi plecat în Costa Rica?”

Elena Udrea: „Păi ştie toată lumea de ce am plecat. Să o iau de la capăt.”

Reporter: „Cu ce s a întâmplat în dosarul acela? Cine a fost în spate?"

Procesul a început cu o amânare, iar Udrea a promis că va fi prezentă la toate termenele. La plecare, a negat faptul că Traian Băsescu ar fi naşul fetiţei sale.

Udrea: „Responsbailitatile pe care le am acum sunt mai mari decât cele doar pentru mine.”

Reporter: „Ce face fetiţa?”

Udrea: „Creşte, acum face un an.”

Următorul termen în dosar va fi la jumătatea lunii octombrie.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!