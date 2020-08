Dublarea alocațiilor, aprobată de Guvern. Câți bani primesc în plus copiii din septembrie

Guvernul a aprobat, în şedinţa de vineri seară, majorarea cu 20%, începând cu luna septembrie, a alocaţiei de stat pentru copii, aferentă lunii august, ordonanța de urgență fiind publicată în Monitorul Oficial.

Ministerul Muncii a anunţat, vineri seară, printr-un comunicat de presă, că, începând cu luna august 2020, alocaţia de stat pentru copiii care au între 2 şi 18 ani va creşte de la 156 de lei la 185 de lei, iar pentru copiii din grupa de vârstă 0 – 2 ani, precum şi pentru cei cu handicap, cuantumul va creşte de la 311 la 369 de lei.

Impactul bugetar în acest an este de aproximativ 500.000.000 lei.

”După cele două creşteri prevăzute pentru anul 2021, cuantumurile alocaţiei vor creşte la 242 de lei, respectiv 484 de lei, cu un impact financiar, faţă de actualul nivel, de 3.470.000.000 lei. Din luna iulie 2022, alocaţiile de stat pentru copii vor fi de 300 de lei, respectiv de 600 de lei, iar impactul bugetar faţă de anul 2020 va fi de 6.384.000.000 lei. Actul normativ adoptat de Guvern propune ca din anul 2023 să continue procesul de majorare a cuantumului alocaţiei de stat pentru copii, cu rata medie a inflaţiei anuale”, a transmis Ministerul Muncii, potrivit News.ro.

Cum vor crește alocațiile pentru copii

Sursa citată a precizat că, din anul 2008 şi până în prezent, cuantumul alocaţiei de stat pentru copiii de la 0 la 2 ani sau 3 ani în cazul celor cu handicap a evoluat de la 200 lei în ianuarie 2008 la 300 lei la nivelul lunii aprilie 2019, respectiv 311 lei în ianuarie 2020.

În cazul copiilor cu vârsta între 2 şi 18 ani, cuantumul alocaţiei de stat a fost de 32 lei în ianuarie 2008, 40 lei în octombrie 2008, ajungând la 84 lei în iunie 2015 şi la 150 lei în aprilie 2019. Anul acesta, în luna ianuarie, cuantumul alocaţiei de stat a fost majorat la 156 lei.

În ceea ce priveşte cuantumul alocaţiei pentru copiii între 3 şi 18 ani cu handicap, acesta a crescut de la 64 lei în ianuarie 2008, la 80 lei în luna octombrie a aceluiaşi an, 84 lei în ianuarie 2009, 200 de lei în iunie 2015, la 300 lei în aprilie 2019 şi la 311 lei în luna ianuarie a acestui an.

”Precizăm că în iulie 2020, 3.534.146 de copii beneficiau de alocaţie de stat, din care 3.141.906 cu vârsta între 2 şi 18 ani, respectiv 65.032 copii cu handicap cu vârsta între 3 şi 18 ani, 322.503 copii cu vârste între 0 şi 2 ani şi 4.705 copii cu handicap cu vârsta între 0 şi 3 ani”, a mai transmis Ministerul Muncii.

Avertismentul ministrului Muncii



Acordarea sumelor suplimentare pentru alocaţiile copiilor va fi blocată în cazul în care PSD va aduce amendamente în Parlament Ordonanţei de Urgenţă privind dublarea alocaţiilor, care a fost adoptată în Guvern, şi va trebui să răspundă, a declarat, vineri, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, la Palatul Victoria.

"Am adoptat Ordonanţa de Urgenţă privind dublarea alocaţiilor copiilor. Nu sunt alte modificări. Am cerut puncte de vedere Consiliului Legislativ, Consiliului Economic şi Social. Acestea sunt consultative. Am trecut prin observaţii şi am integrat conform opticii pe care am avut-o şi anume de a dubla alocaţiile pentru copiii români de aşa manieră încât ele să poată fi acoperite de posibilităţile bugetului. Nu sunt modificări faţă de ceea ce am anunţat acum două zile. Am parcurs, practic, procedura care trebuia parcursă în vederea publicării ei în Monitorul Oficial", a spus ministrul, după şedinţa de Guvern, potrivit Agerpres.

Întrebată ce se va întâmpla dacă în Parlament Ordonanţa va fi modificată, în condiţiile în care PSD a anunţat că va depune amendamente pentru mărirea sumelor, Violeta Alexandru a răspuns: "În momentul în care PSD face acest lucru se vor opri plăţile pentru copii, ca să înţelegem care este consecinţa. Din punctul nostru de vedere, începând de mâine, Ordonanţa îşi are aplicare în practică. Acest lucru înseamnă că ne pregătim de organizat sistemul de plăţi pentru creşterea prevăzută în Ordonanţa de Urgenţă".

"Orice măsură ia PSD înseamnă oprirea efectivă, blocarea acordării de sume suplimentare în alocaţie, conform Ordonanţei de Urgenţă adoptată de Guvernul Orban. Dacă PSD îşi permite acest lucru şi vrea să nu mai acordăm aceşti bani copiilor doar pentru a face un joc politic va trebui să răspundă românilor de ce în luna următoare copiii nu vor primi sumele mărite conform Ordonanţei de Urgenţă şi explicaţiile vă rog să le căutaţi la domniile lor. Vă asigur că fundamentarea pe care am făcut-o pentru etapele în care vor fi mărite alocaţiile până la 100% este o fundamentare bazată pe posibilităţile bugetului. Nu înţelegem să punem în discuţie, că nu este cazul, hotărârea Curţii Constituţionale, ci am aplicat-o în relaţie cu posibilităţile bugetului. Orice tentativă a PSD de a debloca sau de a schimba textul Ordonanţei înseamnă să oprim plăţile pe care în acest moment le avem în organizare şi PSD va trebui să răspundă pentru acest lucru", a adăugat şefa de la Muncă.

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale a anunţat, miercuri seara, că a propus Guvernului un proiect de Ordonanţă referitor la majorarea alocaţiilor pentru copii, prin această propunere alocaţiile urmând să fie dublate, după un calendar ce are anumite etape.

"În şedinţa de Guvern de astăzi, în primă lectură, am propus proiectul de Ordonanţă pentru modificarea şi completarea articolului 3 din legea 61/1993 privind alocaţiile de stat pentru copii, prin această propunere Guvernul practic dublând alocaţiile după un calendar care are anumite etape. Prima mărire va fi în septembrie, aferentă lunii august. Practic, cei care vor urmări încasarea acestei alocaţii pentru luna august vor vedea în septembrie, după caz, dacă au optat pentru a le primi pe card, vor primi imediat după 8 septembrie, iar dacă le primesc în numerar după a doua jumătate a lunii, conform calendarului obişnuit al încasării alocaţiilor, urmând să găsească o creştere care atinge 185 de lei pentru copii între 2 şi 18 ani, respectiv 369 lei pentru copii între 0 şi 2 ani şi copii cu dizabilităţi între zero şi 18 ani", a explicat Violeta Alexandru la finalul şedinţei de Guvern.

Potrivit acesteia, următoarele etape de creştere vor fi câte două pentru 2021, în prima parte a anului, în februarie, aferent lunii ianuarie, tot în procent de 20%, "ca şi cel pe care îl aplicăm acum, în această jumătate de an", respectiv o alta în august, tot de 20%. Creşterea va fi similară şi în 2022, respectiv la începutul anului şi în august, pentru iulie.