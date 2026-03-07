„Marina iraniană a vizat bazele americane şi teritoriile ocupate (Israel, nerecunoscut de Iran, NDLR) cu un val masiv de atacuri cu drone”, au declarat forţele armate într-un comunicat transmis de agenţia oficială de presă iraniană Irna.

Printre ţintele menţionate se numără baza Al Minhad din Emiratele Arabe Unite, care găzduieşte soldaţi americani, o altă bază din Kuweit, precum şi o „instalaţie strategică” din Israel, potrivit aceleiaşi surse.

Tot sâmbătă, Gardienii Revoluţiei Iraniene au afirmat că „aşteaptă” forţele americane care trebuie să escorteze navele comerciale prin strâmtoarea strategică Ormuz, unde traficul maritim este practic paralizat din cauza războiului din regiune.

„Aşteptăm prezenţa lor”, a declarat purtătorul de cuvânt al Gărzii, Ali Mohammad Naini, după ce ministrul american al Energiei, Chris Wright, a anunţat că marina americană se pregăteşte să escorteze navele în strâmtoare.

„Recomandăm americanilor, înainte de a lua orice decizie, să-şi amintească de incendiul superpetrolierului american Bridgeton din 1987 şi de petrolierele care au fost recent ţinta unor atacuri”, a adăugat Ali Mohammad Naini, potrivit agenţiei de presă Fars.