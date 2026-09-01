"La ora 10:15, şeful postului de poliţie Viişoara, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui, a fost sesizat telefonic cu privire la faptul că pe un câmp din extravilanul localităţii a fost găsit un aparat de tip dronă, avariat. A fost sesizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, urmând a fi efectuate cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul sesizat şi dispunerea măsurilor legale", au transmis reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Vaslui, potrivit Agerpres.

Potrivit autorităţilor, nu au fost înregistrate victime.

Zona a fost izolată, iar un echipaj pirotehnic al SRI se deplasează spre locul respectiv, pentru a verifica şi securiza aparatul de zbor. Din primele date, cel mai probabil, drona are încărcătură explozibilă. Până la acest moment, nu se cunosc nici provenienţa dronei, şi împrejurările în care aceasta a ajuns pe acel câmp, scrie News.ro.

Prefectul judeţului Vaslui, Andrei Şerban, a declarat, marţi, că reprezentaţi ai mai multor instituţii, printre care şi ai Serviciului Român de Informaţii, sunt prezenţi la Viişoara, în locul în care a fost găsită o dronă căzută.

"Eram într-o şedinţă privind siguranţa şcolară în momentul în care am fost informat cu privirea la situaţia de la Viişoara. Reprezentanţi ai Serviciului Român de Informaţii, ai Inspectoratului de Jandarmi Judeţean şi ai Inspectoratului de Poliţie care efectuează cercetări. Aşteptăm rezultatele verificărilor", a declarat, prefectul Andrei Şerban.

Chiar înainte de miezul nopții, radarele MApN au detectat drone în regiunea Vâlcove, în apropiere de Periprava. Au monitorizat situația două avioane de luptă F-18 ale aviației Spaniole ridicate de la Mihail Kogălniceanu, din Constanța, și un elicopter Puma Socat al Armatei.

Tot marți noapte, traversarea Dunării cu bacul a fost întreruptă, după ce portul ucrainean Orlivka a fost intens bombardat cu drone de armata rusă, noaptea trecută.