Două mari aeroporturi din România deschid terminale noi chiar înainte de intrarea în spațiul Schengen aerian

Terminalele noi vin și cu inovații tehnologice. Pe cel din Timișoara, de exemplu, nu trebuie să mai scoateți aparatele electronice din rucsac la îmbarcare, pentru că este folosit un scanner cu raze X.

Cu o suprafață de 31.000 de metri pătrați și trei etaje, noul terminal al Aeroportului din Iași, prezentat în ritm de vals de 4 dansatori, este al doilea ca mărime din țară, după cel din Otopeni.

Are 20 de birouri de check-in, 12 sisteme de self check-in, 14 porți de îmbarcare și șase filtre de securitate. Proiectuul a fost realizat cu bani europeni. Trei milioane și jumătate de oameni pot pleca în fiecare an de aici cu avionul.

Primii pasageri au fost cei ai unei curse spre București.

Femeie: „Mă bucur că am acest zbor tocmai astăzi când se inaugurează terminalul”.

Femeie: „Aproape cu lacrimi în ochi plecăm”.

Romeo Vatră, directorul Aeroportului Iași: „A fost un efort de doi ani. Este o investiție în valoare de aproximativ o sută de milioane de euro, 80 la sută fonduri europene”.

Banii europeni, nerambursabili, au ajutat și la deschiderea unui nou terminal la aeroportul din Timișoara, care a costat, în total, 40 de milioane de euro.

Primii pasageri sunt așteptați pe 31 martie, ziua intrării României în Schengen pe rutele aeriene și maritime.

Daniel Stamatovici, directorul Aeroportului Internațional Timișoara: „Check-in-ul va fi mult mai rapid. Avem 18 check-in-uri. Se vor face îmbarcări pe opt porți de îmbarcare. Terminalul este de 12.000 de metri pătrați, este de patru ori mai mare decât ce am avut înainte”.

Andrei Obreja, coordonator IT comunicații la Aeroportul Internațional Timișoara: „Datorită faptului că acest terminal este dotat cu șase fluxuri de control de securitate cu aparate cu raze X vor putea fi procesați până la 900 de pasageri pe oră”.

Acest scanner identifică absolut orice obiect pe care îl aveți asupra dumneavoastră, chiar dacă nu este metalic. Și, o să vă arăt cum funcționează: Trebuie să urmărim aceste instrucțiuni, iar în cazul meu, de exemplu, a identificat și portofelul și lavaliera pe care le port”.

Noile terminale din Iași și Timișoara vor fi folosite doar pentru zborurile Schengen.

